Lorella Cuccarini sarebbe risultata positiva al Coronavirus e pertanto non sarà fisicamente presente nello studio di Amici di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini

Anche Lorella Cuccarini sarebbe risultata positiva al Coronavirus, così come molti altri personaggi tv colpiti dalla malattia nelle scorse settimane. A causa del virus la conduttrice – scelta da Maria De Filippi come insegnante per questa nuova edizione del programma – non potrà essere presente in studio e, stando a quanto riportato da AdnKronos, probabilmente seguirà la puntata in collegamento da casa. La conduttrice al momento non ha confermato né smentito la notizia, e il suo ultimo post sui social risale al 31 gennaio. “Un capodanno particolare… Tanti affettuosi auguri a tutti!”, aveva scritto nella didascalia allo scatto in cui era ritratta con i suoi figli.

In tanti sono in attesa di conoscere i dettagli riguardo al suo contagio e soprattutto quali siano le condizioni di salute della conduttrice.

I vip che hanno sconfitto il Covid

Nelle scorse settimane un gran numero di vip sono risultati positivi al Coronavirus. Tra loro anche Gerry Scotti e Carlo Conti, che hanno dovuto trascorrere alcuni giorni in ospedale. Iva Zanicchi, ricoverata a causa della malattia, ha perso il suo adorato fratello proprio a causa di Covid-19 mentre nelle ultime ore il tenore de Il Volo, Gianluca Ginoble, ha annunciato via social di essere risultato positivo al virus insieme a suo fratello.