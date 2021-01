L’attrice Roberta Giarrusso ha sedotto i fan dei social con il suo mix d’ironia e sensualità: il suo balletto bollente ha fatto il pieno di like.

Roberta Giarrusso ha infiammato i social con un suo balletto bollente, e ironica ha scritta nella didascalia al video: “A grande richiesta”. In slip e reggiseno l’attrice ha messo in mostra il suo fisico mozzafiato, e sui social i fan non hanno mancato di farle i complimenti per la sua straordinaria bellezza e per la sua grande autoironia.

Roberta Giarrusso: il balletto bollente

Bella, simpatica e aut oironica: Roberta Giarrusso sembra avere un “bagaglio” colmo di qualità, e infatti sui social sono in tanti a seguire l’attrice con grande entusiasmo. Nel suo ultimo video la Giarrusso – mamma di una bambina di 3 anni – ha sedotto i fan mettendo in mostra il suo fisico mozzafiato durante un balletto irriverente. Tra i commenti al video sono spuntati anche quelli dell’amica Eleonora Pedron e del marito, Riccardo Di Pasquale, che ha postato una cascata di cuoricini nel suo commento.

Roberta Giarrusso

La vita privata dell’attrice

L’attrice è convolata a nozze con l’imprenditore Riccardo Di Pasquale il 16 giugno 2019 alla presenza degli amici più cari e dei parenti più intimi. I due, che si erano conosciuti sul set di un film, sono diventati genitori della piccola Giulia il 20 luglio 2017.

“Dopo soli sei mesi che stavamo insieme sono rimasta incinta. Quando mi ha chiesto di sposarlo, non ci ho pensato due volte a dirgli di sì”, aveva raccontato l’attrice a Chi entusiasta ed emozionata. Oggi la coppia sembra essere più felice che mai e i due vivono insieme a Roma (pur facendo spesso ritorno a Palermo, città dove l’attrice è nata e cresciuta e dove ha iniziato la sua carriera come modella).