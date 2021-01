Elga Enardu è stata ricoverata in ospedale in seguito ad un malore. Finalmente dimessa, come sta adesso l’ex tronista di Uomini e Donne?

Qualche giorno fa, Elga Enardu è stata ricoverata in ospedale in seguito ad un malore. L’ex tronista di Uomini e Donne, con un post che la ritraeva sul letto del nosocomio, aveva parlato ai fan delle sue condizioni di salute e in molti si erano preoccupati. Non a caso, anche la sorella Serena, sempre via Instagram, aveva cercato di tranquillizzare tutti. A distanza di qualche giorno da quel momento, Elga è stata dimessa ed è tornata a casa dalla sua famiglia. Per quale motivo è stata ricoverata? Come sta oggi? Considerando i mega sorrisi che dispensa sui social, possiamo affermare che si è trattato solo di un grande spavento.

Elga Enardu dimessa dall’ospedale: le prime parole

Qualche giorno fa, nel pieno della notte, Elga Enardu ha accusato forti dolori all’addome. Accompagnata Policlinico Universitario Duilio Casula di Cagliari dal marito Diego Daddi, è stata immediatamente ricoverata per “ulteriori accertamenti“. Appena si è ripresa un po’, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato ai fan cosa le è successo.

Elga si è sottoposta a tutti gli esami del caso e, in un primo momento, i medici le avevano parlato di una “probabile appendicite“. In seguito, la Enardu non ha specificato i risultati degli esami ed è tornata sui social con una bellissima notizia: “Torno a casa!”.

La Enardu, quindi, è stata dimessa. Ad andare a prenderla in ospedale, ovviamente, la gemella Serena.

L’abbraccio con Serena Enardu

L’ex fidanzata di Pago, che nelle ultime ore si era lasciata andare ad un pianto di sfogo per la mancanza della sorella, ha aspettato con ansia l’uscita della sua “sister“. Le gemelle hanno documentato il loro abbraccio con alcune Instagram Stories che hanno commosso i fan.

Dopo aver visto la disperazione di Serena nel trascorrere l’Epifania senza la sorella, i follower hanno gioito nel rivederle nuovamente insieme. Le Enardu non hanno ancora specificato i motivi del ricovero in ospedale, ma immaginiamo che appena Elga si sarà ripresa parlerà con i seguaci di questa sua brutta disavventura.