La moglie di Maurizio Battista ha rivelato che lei, il comico romano e la figlia sono risultati positivi al Coronavirus. Il comico sarebbe asintomatico, mentre moglie e figlia si trovano in ospedale.

Paura per la famiglia di Maurizio Battista: la moglie del comico romano, Alessandra Moretti, ha postato un messaggio dall’ospedale in cui si trova ricoverata per via dei sintomi del Coronavirus. Mentre Battista sarebbe asintomatico, lei e la figlia Anna sarebbero state ricoverate in due ospedali diversi. La bambina, di soli 4 anni, aveva già avuto una polmonite interstiziale alcuni mesi fa.

“Il maledetto Covid-19. La prova più difficile. Io in un ospedale mia figlia in un altro, vi assicuro che salutarci sulla porta è stato uno strazio”, ha scritto la moglie di Maurizio Battista in un post via social.

Maurizio Battista: la moglie positiva in ospedale

Alessandra Moretti ha aggiornato i fan via social sulle sue condizioni di salute: da circa 2 settimane lei e sua figlia Anna stanno lottando per guarire dal Coronavirus, che purtroppo si è manifestato per entrambe in forma decisamente aggressiva.

Maurizio Battista

Maurizio Battista – che sarebbe asintomatico – al momento non ha commentato la notizia. A preoccupare sua moglie sarebbe soprattutto il fatto che la sua bambina, di soli 4 anni, è ricoverata in un ospedale diverso da quello in cui si trova lei:

“La paura mi logora, Anna inizia a stare poco bene, già 11 mesi fa era stata ricoverata per una polmonite interstiziale”, ha scritto Alessandra Moretti via social, sottolineando che lei – che ha 33 anni – non avrebbe avuto alcuna patologia pregressa.

Il primo ricovero della figlia Anna

In tanti tra i fan sui social si sono riversati sulle pagine social della moglie del comico romano riversando il loro calore e il loro sostegno in un momento sicuramente difficile per lei e la sua famiglia. Quando la piccola Anna era stata dimessa dall’ospedale a dicembre 2019, il comico romano aveva espresso il suo sollievo in un’intervista a DiPiù Tv, senza nascondere la propria preoccupazione: “Abbiamo preso un bello spavento, adesso per fortuna è passata”, aveva detto.