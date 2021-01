Caos al GF Vip a causa di urla provenienti dall’esterno. Qualcuno ha voluto avvisare Pierpaolo che Giulia è fidanzata con un certo Alessio.

Pierpaolo Pretelli ha ricevuto uno strano messaggio da qualche fan del GF Vip che l’ha gettato in confusione. Da qualche giorno, l’ex velino di Striscia la Notizia sta vivendo una travolgente passione con Giulia Salemi, ma qualcuno sostiene che lei sia fidanzata. Una fan particolarmente morbosa, infatti, è andata fuori dalla Casa del GF Vip con tanto di megafono e ha cercato di mettere in guardia Pretelli. Il “Vippone”, visibilmente provato dalla rivelazione, ha cercato subito un confronto con l’influencer persiana e, alla fine della fiera, ha deciso di fidarsi di lei.

GF Vip: chi è Alessio, presunto fidanzato di Giulia?

Pierpaolo e Giulia, nonostante la mamma di lui non sia per niente d’accordo, si sono abbandonati alla passione. Entrambi si dicono molto presi e disposti a viversi ogni emozione senza alcun tipo di freno. La loro storia d’amore, fino a qualche ora fa, procedeva a gonfie vele. Poi, è successo qualcosa che li ha destabilizzati.

Un fan, munito di megafono, si è appostato fuori dalla Casa del GF Vip e ha urlato: “Pierpaolo, Giulia è fidanzata”. Il ragazzo, che per uno strano scherzo del destino era proprio in giardino, ha subito colto il messaggio e, in un primo momento, è rimasto in silenzio. Prima che la produzione mettesse la musica per coprire la voce della fan, quest’ultima ha fatto in tempo ad aggiungere altre due cosine: “Alessio” e “Elisabetta non ha nessuno, lo devi capire ca**o! Giulia ti usa per il gioco”. Pretelli, a questo punto, è entrato in confusione.

La reazione di Giulia Salemi

Mentre l’ex velino parlava tra sé e sé, dicendo “Figurati se Elisabetta mi pensa ed io penso a lei”, Giulia, chiamata dagli altri concorrenti, è subito uscita in giardino e ha provato a chiarire: “Amore ma io ho già fatto il GF una volta. Sapendo che qui dentro esce di tutto, secondo te mi vado a imbarcare in una relazione con qualcuno fuori?”.

Pretelli è rimasto ancora in silenzio, parlando solo per cercare di capire chi sia questo misterioso “Alessio“. Discutendo con Tommaso Zorzi e Andrea Zenga, ha ipotizzato che si potrebbe trattare di un calciatore del Milan, ovvero Alessio Romagnoli. Davanti a questa insinuazione, la Salemi ha replicato: “Ma figurati, andava con una mia amica”. Come si concluderà questa faccenda? Per il momento, Pierpaolo ha deciso di fidarsi della sua nuova fiamma.

