Beppe Fiorello ha confessato il lutto che ha più profondamente segnato la sua vita, ovvero la scomparsa del padre Nicola.

Nel 1990 Beppe e Rosario Fiorello hanno perso il loro adorato padre, Nicola Fiorello, e in seguito è stato lo stesso attore a raccontare come quel tragico lutto avesse segnato in maniera indelebile la sua vita. Quando il padre venne a mancare Beppe Fiorello aveva 20 anni e i due erano molto legati: “La sua morte mi costrinse a crescere più velocemente e a mettere in ombra la parte chiusa e bloccata di me“, ha rivelato l’attore al Corriere della Sera.

Beppe Fiorello: il lutto che gli ha cambiato la vita

Nicola Fiorello, padre di Beppe e Rosario Fiorello, è scomparso nel 1990 a 58 anni a causa di un improvviso malore.

Beppe Fiorello

Per l’attore – fratello minore tra i due – perdere il genitore fu un vero e proprio shock, e in seguito lui stesso ha confessato al Corriere della Sera: “Avevo 20 anni, ero un ragazzo non ancora diventato uomo. Ero al crocevia delle decisioni, nello svincolo della vita. Dove vado? Mio padre mi aiuterà, pensavo. Il mondo mi crollò addosso”. A dargli la notizia di quella straziante perdita è stato il fratello Rosario, che ha ammesso – nello show di Raffaella Carrà A raccontare comincia tu – di aver saputo della scomparsa del padre mentre si trovava al Festival di Sanremo.

Il dolore del fratello Rosario

Sulla morte del padre lo stesso Rosario Fiorello ha raccontato nello show di Raffaella Carrà: “Tremendo. Ero a Sanremo, chiamavo a casa e nessuno rispondeva. Quando un parente mi disse: ‘Tuo padre è stato male’, avevo già capito tutto e ho risposto: ‘Quando è morto?’. Dopo sono partito per dare la notizia a mio fratello, Beppe, che lavorava in Valle d’Aosta. Parto di notte, da solo, in macchina e gli racconto quello che era successo”, ha rivelato il famoso showman.

Fiorello ha anche ammesso che proprio quell’episodio avrebbe reso per lui difficile prendere parte in seguito al Festival di Sanremo, per lui tragicamente legato a quel doloroso ricordo.