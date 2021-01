Le tappe più importanti della storia d’amore avuta da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: dal primo incontro alla separazione.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno avuto una lunga e intensa storia d’amore, coronata dall’arrivo del figlio Andrea (nel 2010) e definitivamente naufragata – non senza clamore – nel 2020. In passato i due stessi protagonisti della liaison hanno rivelato aneddoti e segreti riguardanti la loro storia d’amore, a partire dal loro primo incontro.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: il primo incontro

Nel 2006 Gigi D’Alessio ha messo fine al suo matrimonio con Carmela Barbato, madre dei suoi primi tre figli, e in seguito è uscito allo scoperto con quella che sarebbe diventata sua storica compagna e collega: Anna Tatangelo.

La stessa cantante di Sora ha confessato che il loro primo incontro sarebbe avvenuto durante un concerto, nel 2002, e che all’inizio lei non avrebbe provato alcuna simpatia per il cantante. La scintilla sarebbe scattata solo qualche anno più tardi durante un tour in Australia, e a tal proposito lei ha dichiarato a Chi: “Nel 2005, dopo “Ragazza di periferia”, siamo partiti per un tour in Australia. E ho iniziato a vederlo con occhi diversi. Facevamo delle lunghe chiacchierate…e abbiamo scoperto che l’antipatia nascondeva una simpatia”.

I due sono usciti allo scoperto nel 2006 all’indomani della separazione di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, e ovviamente la nuova unione ha generato grande clamore (specie vista la differenza d’età tra i due: all’epoca Anna Tatangelo aveva soltanto 19 anni e lui 39). A Domenica In, a proposito dei pettegolezzi e delle critiche da lei subiti in quel periodo, la cantante di Sora ha confessato: “Questa storia non è stata facile, soprattutto all’inizio. Mi ha fatto soffrire la carenza di credibilità nel rapporto. La gente non capiva che io avevo 18 anni e che avrei potuto cercare una storia più facile. Invece, mi sono presa la responsabilità.”

La nascita del figlio e le crisi

Il 31 marzo 2010 è nato il primo ed unico figlio della coppia, Andrea, e a seguire – negli anni successivi – la coppia ha provato a superare numerose e costanti crisi. La prima separazione è avvenuta nel 2017, quando Anna Tatangelo ha deciso di lasciare la villa (ribattezzata dai due “Amorilandia”) condivisa col cantante:

“Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte”, raccontò in seguito l’artista a Vanity Fair. Un anno più tardi i due hanno confermato il ritorno di fiamma, e lo stesso D’Alessio ha confessato di aver capito che avrebbe perso davvero la donna amata se non avesse fatto qualcosa per riconquistarla: “Le ho chiesto perdono, ho capito che la stavo perdendo davvero. Io senza Anna non vivo, lei è tutta la mia vita”, raccontò a Oggi.

A marzo 2020 i due hanno comunicato attraverso i social di aver messo definitivamente fine alla loro storia, ma hanno anche specificato di voler mantenere rapporti pacifici per il bene del figlio Andrea.