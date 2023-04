Lorella Cuccarini abita a Roma, in zona Castel de Ceveri, ma cosa sappiamo sulla sua splendida abitazione?

La conduttrice “più amata dagli italiani”, Lorella Cuccarini, difficilmente condivide foto e video in cui mostra la sua abitazione (una bellissima villa) e la sua vita privata nel senso stretto del termine. Questo modus operandi lo ritroviamo di più in celebrità di nuova generazione – Fedez e Chiara Ferragni in primis – mentre chi è sulla cresta dell’onda da anni e anni ha un approccio diverso ai fan e tende a separare questi due aspetti.

Dove abita Lorella Cuccarini?

La sua città è Roma: è nella Capitale che vive ed è cresciuta. Tuttavia, quando deve registrare, risiede per un po’ a Milano. Nella Capitale economica d’italia, di solito, si trattiene per qualche settimana e non ha una casa di proprietà: prende in affitto un appartamento a Milano 2 – come raccontò in un’intervista a Più Bella del 2001.

La casa di Lorella Cuccarini

Ma cosa sappiamo effettivamente della casa di Lorella Cuccarini? La verità molto semplice: ben poco. Elemento chiave dell’abitazione è il parco che la circonda: alte siepi che proteggono da occhi indiscreti, una piscina, un bel prato curato e tante, tante piante.

La parte esterna della casa è quella che di tanto in tanto fa capolino nelle foto di Lorella Cuccarini. Ecco un altro scorcio:

Sono più rare le foto degli interni, anche se di tanto in tanto la Cuccarini mostra qualche angolo della sua villa. I toni sono quelli del marrone – effetto legno, come in una baita – e presenti sono ovviamente delle grandi vetrate.

Lorella Cuccarini: la casa d’infanzia

A Roma, la casa della famiglia Cuccarini (dove Lorella vive coi figli e il marito) si trova in zona Castel de Ceveri. Il suo quartiere preferito, però, è il Prenestino, dove è cresciuta e di cui ancora oggi conserva ricordi bellissimi.

“Io ho abitato per molto tempo in via Conte di Carmagnola, praticamente dai miei 5 anni ai 14 anni e quindi è stato un periodo molto importante della mia infanzia. Lì ho frequentato le scuole elementari e le scuole medie. Questo è il quartiere a cui sono più affezionata“, ha spiegato ad Interviste romane.

All’epoca il quartiere di Prenestino poteva ancora esser definito periferia, mentre oggi è considerato una zona molto centrale: subito dopo c’era la campagna e questo ha aiutato sicuramente la conduttrice ad apprezzare la natura e gli ampi spazi verdi. Ancora oggi sui social la vediamo spesso fare trekking e passeggiate con la sua famiglia!

