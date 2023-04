State pensando di organizzare la proposta di matrimonio per il vostro grande amore? Ecco le idee più originali e romantiche.

La proposta di matrimonio è importante quanto il giorno delle nozze, ecco perché deve essere organizzata alla perfezione. Dallo stadio alla radio, passando per il concerto e la campagna pubblicitaria: ecco quali sono le idee più originali e le frasi famose da cui potete prendere spunto per la dichiarazione.

Proposta di matrimonio: idee originali e romantiche

State pensando di fare la proposta di matrimonio alla vostra dolce metà? Si tratta di un momento importantissimo, che merita di essere organizzato fin nei mini dettagli. Ci sono tante idee originali, ma allo stesso tempo romantiche da cui potete prendere spunto. Visti i tempi che corrono, dove la tecnologia è ampiamente entrata nella nostra quotidianità, è molto gettonato l’utilizzo di radio o emittenti televisive. Ovviamente, dovete essere certi che il partner sia collegato al momento del vostro intervento. In alternativa, se il vostro lui o la vostra lei preferisce la carta stampata potete contattare il suo giornale preferito e chiedere aiuto. Immaginate la faccia che potrebbe fare quando sfogliando la sua rivista trova una proposta di matrimonio a lei/lui dedicata?

Se avete in programma un viaggio di coppia siete avvantaggiati perché la location ce l’avete già. Quando si è in vacanza ogni posto è perfetto. Viaggiate in aereo e volete proprio esagerare? Mettetevi d’accordo con gli assistenti di volo e annunciate a tutti i passeggeri il vostro grande amore. Siete entrambi tifosi sfegatati di una squadra? Ottimo, la proposta di nozze può essere fatta allo stadio: di certo lo speaker vi aiuterà. Valutate anche il concerto del suo artista preferito, l’organizzazione di una specie di campagna pubblicitaria e il flash mob o la banda. In questi due ultimi casi, potreste anche organizzarlo nel luogo che ha visto il vostro primo bacio.

Dichiarazione di matrimonio: cosa dire?

Ovviamente, quando si organizza una proposta di matrimonio non si deve solo pensare alla location perfetta, ad eventuali addobbi e all’anello, ma anche alla dichiarazione. Cosa dire alla dolce metà per farla cadere ai vostri piedi? E’ fondamentale solo una cosa: a parlare deve essere il cuore. Di seguito, una selezione di frasi famose da cui potete prendere spunto:

Ci sono amori così belli che giustificano tutte le pazzie che fanno commettere. (Plutarco)

L’Amore: offerta di se stessi, nel sì della fedeltà fino all’ultimo respiro. (Leo Buscaglia)

Sono folle di te, amore che vieni a rintracciare nei miei trascorsi questi giocattoli rotti delle mie parole. (Alda Merini)

Amore non è guardarci l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint-Exupéry)

Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Ti amo e ti amerò fino alla morte, e se c’è una vita dopo la morte, ti amerò allora. (Cassandra Claire)

Io sapevo che eravamo come le nuvole del cielo: si uniscono, ed è pressoché impossibile dire dove cominci l’una e finisca l’altra. (Paulo Coelho)

Non mi stanco ancora, a stare sotto il sole, a prenderti la mano, a dirti che ti amo, passeranno gli anni, cambierò colore, ma io sono sicuro che saremo ancora noi due. (Ti sposerò, Jovanotti)

Se il sole si rifiutasse di splendere, ti vorrei ancora bene. Quando le montagne collasseranno nel mare, ci saremo ancora tu ed io. / If the sun refused to shine/I would still be loving you/When mountains crumble to the sea/There will still be you and me. (Thank You, Led Zeppelin)

Ogni volta che sono da solo con te, mi fai sentire come se fossi a casa di nuovo. Ogni volta che sono da solo con te, mi fai sentire come se fossi integro di nuovo. / Whenever I’m alone with you/You make me feel like I am home again/Whenever I’m alone with you/You make me feel like I am whole again. (Lovesong, The Cure)

E ti vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza, per capire meglio la mia essenza. (E ti vengo a cercare, Franco Battiato)

Voglio che tutto intorno ci sia solo la vita per me: voglio te, notte e giorno. (Vieni a vedere perché, Cesare Cremonini)

Riproduzione riservata © 2023 - DG