Long Covid: il DNA svela perché alcune persone lo sviluppano e altre no

Perché solo alcune persone sviluppano il long Covid? Una nuova ricerca fa luce: dipende tutto dalla posizione di un cromosoma nel DNA.

Finalmente la scienza ha fatto un importante passo avanti nell’analizzare il long Covid. Stanchezza cronica, difficoltà di concentrazione, problemi respiratori e dolori muscolari dopo un’infezione di SARS-CoV-2 sono più frequenti in soggetti che hanno un cromosoma del DNA posizionato in modo diverso.

Long Covid, la risposta è nel DNA: la scoperta

Uno studio diretto dall’Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) di Helsinki e dal Karolinska Institutet (Stoccolma, Svezia), che ha coinvolto i ricercatori di 24 istituti di ricerca e ospedali di 16 nazioni in tutto il mondo, ha scoperto che il long Covid è collegato a un particolare cromosoma del DNA.

L’indagine ha preso in esame il DNA di 6.450 pazienti con long Covid e quello di più di un milione di persone senza questa condizione. L’analisi ha permesso di scoprire che stanchezza cronica, difficoltà di concentrazione, problemi respiratori e dolori muscolari post infezione da SARS-CoV-2 sono più frequenti nelle persone che hanno il cromosoma 6 in una posizione specifica. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha spiegato che il locus genetico associato ai sintomi post Coronavirus si trova vicino al gene FOXP4 ed è “già noto in letteratura per il suo ruolo nelle infezioni respiratorie e nella risposta immunitaria“.

La nuova scoperta cambia le cose: passo avanti nel trattamento

Grazie a questa nuova ricerca sappiamo che le persone che hanno questa variante genetica hanno un rischio maggiore del 60% di sviluppare il Long Covid. La risposta, quindi, sta soprattutto nel DNA. Gli studiosi hanno sottolineato che questa scoperta è molto importante, non soltanto perché consente di identificare i soggetti a rischio, ma anche perché permette di migliorare il trattamento della sindrome e dei sintomi ad essa associati.