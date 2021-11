Le abbiamo viste litigare arrivando quasi alle mani, accuse gravi e reciproche ma sono vere o messe in scene per aumentare gli ascolti?

Secondo l’indiscrezione di Blogtivvu, a rispondere all’interrogativo che i telespettatori di Uomini e Donne si stanno ponendo da tempo c’è l’autrice del dating. Le liti impetuose tra Tina e Gemma sono reali o finte? Le loro discussioni durano da anni e in molti ipotizzano che siano programmate per aumentare lo share: qual è la verità?

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

L’autrice di Uomini e Donne rivela la verità su Tina e Gemma

Uomini e Donne è occupato in buona parte dagli scontri verbali tra l’opinionista Tina Cipollari e la dama del trono over Gemma Galgani. Le loro liti sono molto accese tanto da finire spesso su Striscia la Notizia e hanno fatto discutere in molte occasioni. I loro siparietti sono diventati quasi quotidiani e in molti pensano che sia tutta finzione per aumentare gli ascolti del dating show. L’autrice del programma, Raffaella Mennoia, svela la verità e dichiara al settimanale Nuovo: “Quello che si vede in onda è tutto vero, il loro rapporto è quello che vedete in televisione. Noi facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma.” Sembra che gli attriti tra le due siano effettivamente veri ma non è chiaro da cosa derivi tanto astio.