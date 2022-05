Laura Morante contro Nanni Moretti per quel 2001 quando non la volle in occasione del Festival di Cannes in cui vinse la Palma d’Oro.

Una lite a distanza al Festival di Cannes. Protagonista Laura Morante, attrice presente oggi all’evento con ‘Masquerade’ con Isabelle Adjani, e Nanni Moretti, regista romano che nel 2001 non la volle con sé nonostante fosse la protagonista del film ‘La stanza del figlio’ che vinse poi la Palma d’Oro.

Lite a Cannes: Laura Morante contro Nanni Moretti

Intervistata dal Corriere della Sera, Laura Morante ha spiegato: “Ricordi di quel 2001 quando l’Italia non vinceva un Festival da 23 anni? Non posso averli perché non ero alla premiazione, unica del cast. Perché? Bisogna chiederlo a lui, Nanni. Suppongo che non voleva che ci fossi. Non abbiamo mai chiarito l’episodio. Ogni tanto ci sentiamo, ci facciamo gli auguri per il compleanno, ma non è che siamo amici, lo eravamo vent’anni fa“.

Un vero e proprio maxi sassolino dalla scarpa per l’attrice che comunque ricorda con piacere quel film vincente: “Un lavoro infinito dove è successo di tutto, interrotto per lo sciopero delle maestranze e per una crisi creativa di Nanni durata due-tre settimane. Giravamo ad Ancona, passò talmente tanto tempo che iscrissi là mia figlia a scuola”.

Ma Laura Morante, adesso, è di nuovo al Festival con un altro lavoro, ‘Masquerade’, con Isabelle Adjani: “Lei fa un’ex attrice che in Costa Azzurra mantiene un gigolò che era stato il mio amante con cui organizzo una truffa, assieme a Marine Vacht. Siamo tre, gli artefici della truffa per incastrare e spillare soldi a un ricco signore. Ci sono tanti colpi di scena. Mi è piaciuto molto lavorare con il regista Nicolas Bedos, è anche un attore formidabile che si sottrae al ricatto sullo spettatore”.

