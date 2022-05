Novità in arrivo per Drusilla Foer che torna in televisione col programma ‘L’almanacco del giorno dopo’, storica trasmissione Rai.

Dopo averla vista in tv per Sanremo, Drusilla Foer è sparita un po’ dal piccolo schermo. Il motivo? Lo aveva detto anche lei: in pratica nessuna proposta era all’altezza ma soprattutto non le permetteva di esprimersi al meglio. Da qui la famosa frase sul 97% di risposte negative date.

Adesso, però, qualcosa è cambiato e finalmente la si potrà rivedere presto in televisione. A Tv, sorrisi e canzoni, l’artista ha spiegato di essere pronta a condurre ‘L’Almanacco del giorno dopo’, una trasmissione storica sulle reti Rai.

Drusilla Foer torna in tv

Drusilla Foer

La Foer ha spiegato cosa l’ha spinta ad accettare la conduzione del programma e si è soffermata a parlare anche delle rubriche che saranno inserite all’interno di esso: “La mia è stata una scelta fatta con devozione a questo bellissimo programma che qualche decennio fa entrava nelle case in modo garbato e gentile dicendo cose anche un po’ “rurali”: a che ora sorge e tramonta il sole, a che ora si leva la luna, qual è il santo del giorno…Cose carine da sapere, che preparavano all’arrivo del giorno dopo. Penso sia piacevole riproporre quel tipo di televisione amichevole, intelligente, elegante e utile… Ma a modo mio, con qualche ‘drusillata’”.

E ancora su come sarà il programma: “Certo, ci saranno delle rubriche. ‘Domani avvenne’: sapere cos’è accaduto di importante quel giorno è interessante. E poi ho inserito delle novità: il personaggio del giorno dopo, la canzone del giorno dopo, che canterò accompagnata dal pianista in studio, la ‘Giornata mondiale del….’. Oltre a collegamenti esterni su vari temi”.

Non resta che attendere il prossimo 6 giugno quando su Rai 2, dalle 19.50, sarà possibile ammirarla alla conduzione del programma.

Di seguito anche l’annuncio della Foer con un post su Instagram:

Riproduzione riservata © 2022 - DG