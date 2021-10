Un gruppo di rapinatori ha raggiunto la struttura in cui vive il calciatore argentino e ha rubato soldi e gioielli per un valore di migliaia di euro.

Decisamente spiacevole l’episodio verificatosi nell’hotel parigino a 5 stelle Royal Monceau: parliamo di furto, purtroppo non di poco conto. Pare, infatti, che un gruppo di rapinatori sia riuscito a fare irruzione da una finestra della struttura e abbia portato via gioielli e contanti per un valore di migliaia di euro.

Evidentemente questi ladri dovevano essere dei professionisti, in quanto, nonostante i serrati controlli che un ambiente così prestigioso preveda, oltretutto nel cuore della vita di Parigi, sono riusciti a non destare alcun sospetto nei presenti. L’hotel, inoltre, da qualche mese a questa parte, ospita nella sua suite più prestigiosa la stella del calcio Lionel Messi.

La dinamica è stata ricostruita con abbastanza certezza: due uomini si sono inizialmente arrampicati sul balcone del sesto piano e la banda ha poi acceduto dall’esterno, scalando il tetto dell’edificio. I rapinatori sono entrati poi tramite una porta del balcone sbloccata.

Tuttavia, l’argentino è stato molto fortunato, dato che i rapinatori hanno preso di mira una stanza proprio sopra la sua, dove alloggiava una consulente finanziaria di Dubai. La donna ha rilasciato delle dichiarazioni ai media inglesi, riportate dal Corriere dello Sport: “Pagare una fortuna per un posto elegante e sicuro e avere qualcuno che entra nella tua stanza è molto inquietante“, ha rivelato. “Un ragazzo marocchino nella stanza accanto mi ha detto che gli hanno rubato l’orologio”. C’è stata chiaramente una violazione della sicurezza molto grave ed è oggetto di indagine”.