Dopo l’annuncio in diretta, ecco la verità sull’addio e il ritiro di Lino Banfi da Ballando con le Stelle. L’attore svela tutto.

Ha fatto emozionare nelle prime tre puntate di ‘Ballando con le Stelle’, ma ora ha detto basta. Lino Banfi ha annunciato il ritiro dallo show di Rai 1 in diretta e ha confermato la sua decisione anche ai microfoni di Chi spiegando che tutto era già stato stabilito ma che nessuno ne sapevo nulla.

Lino Banfi e il ritiro da Ballando con le Stelle

Lino Banfi

“Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l’avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti. Io decido sempre da solo, ecco perché ho la testa grossa, perché è piena di segreti!”, ha spiegato Banfi a cuore aperto ai microfoni di Chi.

Poi, spiegando ancora la sua decisione sul ritiro da Ballando: “Nel mio cervello mi sono detto: ‘Se riesco a resistere e non mi cacciano prima, io alla terza puntata al massimo ci posso arrivare, poi stop‘. Ho solo aspettato il momento giusto per dirlo”.

L’attore ha aggiunto anche che conoscendo bene le dinamiche di uno show tv, la decisione era abbastanza logica: “So come funziona il programma: dalla quarta puntata si comincia a parlare seriamente di ballo e io non ho gli anni né la forza per andare fino in fondo. Nessuno, tra i concorrenti di una certa età, è mai arrivato in finale e io non sono diverso dagli altri. Meglio ritirarmi vittorioso, dopo aver fatto tre o quattro cose buone”.

E ancora: “Ho usato la strategia del marketing. Volevo essere io a decidere quando lasciare: non andarmene da perdente, ma dopo aver fatto una bella figura”.

In conclusione Banfi ha detto col sorriso: “Adesso mi godrò lo spettacolo da casa”.

Di seguito anche il post Instagram dell’attore con l’annuncio in diretta durante l’ultima puntata di Ballando: