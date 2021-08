L’attrice 22enne Lily Rose Depp è stata immortalata dai paparazzi mentre baciava il collega attore Austin Butler.

Amore in corso tra la primogenita di Johnny Depp e Vanessa Paradis, Lily Rose Depp, e il collega 29enne Austin Butler: i due sono stati paparazzati dal Daily Mail mentre si baciavano appassionatamente. La notizia della loro presunta liasion al momento non è stata confermata dai due diretti interessati ma le foto del bacio stanno già riscuotendo clamore sui social (specie vista la recente rottura di Lily dal collega Timothée Chalamet).

PICTURE EXCLUSIVE: Lily-Rose Depp, 22, and Austin Butler, 29, go public with new romance https://t.co/tVHhTcblXU — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 9, 2021

Lily Rose: il bacio a Austin Butler

Le due giovani promesse del cinema americano Lily Rose Depp (figlia d’arte nata dall’amore tra Johnny Depp e Vanessa Paradis) e Austin Butler (noto per aver recitato in Switched At Birtha Zoey 101 a The Carrie Diaries) sono stati avvistati dal Daily Mail mentre si scambiavano un bacio appassionato al termine di una serata trascorsa insieme.

I due non hanno ancora confermato la notizia, ma sui social la foto del bacio sta suscitando grande scalpore. Solo di recente infatti la giovanissima attrice è tornata single dopo una storia importante con Timothée Chalamet, mentre Butler ha vissuto una lunga storia d’amore con la collega attrice Vanessa Hudgens.

Il rapporto tra l’attrice e suo padre

Lily Rose ha un rapporto di profondo amore verso suo padre Johnny Depp, che ha più volte difeso dalle accuse di molestie a lui rivolte dall’ex moglie Amber Heard. “Mio padre è la persona più dolce che io conosca, è stato meraviglioso con me e con il mio fratello più piccolo, e chiunque lo conosca dirà la stessa cosa”, ha scritto la giovane attrice in un post condiviso via social in seguito alla denuncia sporta dalla Heard nei confronti di suo padre.