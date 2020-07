Amber Heard, intervenuta difronte all’Alta Corte di Londra nel processo che vede Johnny Depp contro il tabloid The Sun, ha lanciato altre pesanti accuse contro l’ex marito.

L’ex moglie di Johnny Depp, Amber Heard, non solo non ha ritrattato le accuse contro l’ex marito ma anzi, nei giorni scorsi – a quanto riporta TGCom24 – nell’ambito del processo che vede la star Hollywoodiana contro il Sun, ha gettato ombre ancor più pesanti sui presunti episodi di violenza che l’avrebbero spinta a lasciare l’attore. “Alcuni episodi sono stati cosi’ seri che ho pensato davvero che mi avrebbe ucciso prima o poi, intenzionalmente o in maniera accidentale”, ha detto l’attrice, sottolineando anche che Depp avrebbe tentato di avere l’intero controllo sulla sua vita.

Johnny Depp e Amber Heard

Heard contro Johnny Depp: il processo

Mentre Johnny Depp si è sempre detto innocente (accusando a sua volta l’ex moglie Amber Heard per le violenze da lui subite), la giovane attrice americana – che lo ha denunciato per prima – ci ha messo il carico da 90: per lei Depp sarebbe stato un maniaco del controllo, possessivo, geloso e violento. “Ogni vestito che indossavo sul red carpet era motivo di litigio, Johnny voleva leggere i copioni che ricevevo, e se c’erano scene spinte dovevo rinunciare o chiederne il taglio”, avrebbe dichiarato l’attrice al processo (come riporta TgCom24).

Gli episodi di violenza si sarebbero spinti a tal punto che in più di un caso la Heard avrebbe creduto di morire. A sua volta Depp ha accusato l’ex moglie di adulterio, diffamazione e violenza domestica (accuse a loro volta smentite dalla Heard stessa).

Per sapere quale sarà l’esito del processo bisognerà attendere la fine di luglio, mentre i fan dell’ex coppia si sono divisi a favore dell’uno o dell’altra. Sulla controversa vicenda si è espressa anche l’ex moglie di Johnny Depp, Vanessa Paradis, che ha sempre definito l’attore come “un padre esemplare” e ne ha preso le difese.