Andrea Roncato si è confessato in un’intervista senza filtri tra amori, flirt e tradimenti con alcune delle donne più famose del mondo dello spettacolo.

Il passato da latin lover di Andrea Roncato è cosa nota: la Pozzi lo inserì nel suo libro votandolo come un “7” tra la lista dei suoi numerosi amanti. Lo stesso Roncato ha poi confermato in un’intervista al Corriere della Sera di esser stato con circa 500 donne, alcune delle quali tra le più famose del mondo dello spettacolo italiano. Tra amori e tradimenti, Roncato ha anche rivelato i nomi di alcune di esse (tra loro anche la collega attrice Elena Sofia Ricci).

Roncato: tra amori e tradimenti

“Ho fatto film con bellissime donne con le quali ci ho sempre provato, poi qualcuna ha abboccato, qualcuna no. Come il mio bagnino, sono diventato più maturo, ma a differenza sua, non ho mai ostentato le donne tipo gagliardetti”, ha raccontato Andrea Roncato al Corriere della sera (riferendosi al bagnino da lui interpretato nel suo ultimo film, Sotto il sole di Riccione).

I flirt che l’attore si è attribuito sarebbero circa 500 (“Sono di più o di meno, ma mai le ho avvicinate per il gusto di portarle a letto o esibirle”, ha detto) e fra questi ve ne sarebbero stati alcuni con le donne più famose del cinema italiano.

Tra le tante, Moana Pozzi: la liaison fu svelata dalla stessa attrice all’interno del suo libro, e Roncato si è detto soddisfatto del voto che lei gli avrebbe affibbiato (un bel “7”). “Mi fa onore perché era donna di un’altra categoria: colta, intelligente”, ha affermato.

Oltre a un matrimonio (naufragato) con Stefania Orlando, l’attore ha confessato anche una liaison con la collega attrice Elena Sofia Ricci che però, a quanto pare, non sarebbe finita nel migliore dei modi: “Venivo sempre mandato a quel paese perché mi beccavano. E sono stato spesso cornuto e non me ne vergogno”, ha raccontato al Corriere della Sera.

Dal 2017 Roncato è sposato con Nicole Moscariello (madre di Giulia Elettra Gorietti, di 21 anni più giovane di lui) e che lui ha definito la donna più importante della sua vita.

