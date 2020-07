Belen Rodriguez torna a condurre Tu si que vales, ma pare che l’accordo sia arrivato dopo lunghe trattative e con un compenso ridotto.

Confermato in toto il cast di Tu sì que vales, anche per la prossima edizione. Conduttori e giudici torneranno a divertirsi insieme ai concorrenti e al pubblico, alla ricerca dei migliori performer del momento che avranno il coraggio di esibirsi sul palcoscenico. Belen Rodriguez, che sta vivendo una nuova separazione con il marito Stefano Di Martino, condurrà il programma anche questa volta, ma secondo Dagospia, la conferma della show girl è arrivata dopo numerose trattative e un compenso ridotto.

I rumors su Belen a Tu sì que vales

Secondo il blog di Roberto D’Agostino, ripreso poi da tantissime testate di gossip, Belen Rodriguez avrebbe accettato di ridursi il charchet pur di condurre il programma di intrattenimento Tu sì que vales. “Gira voce che anche a Mediaset ci sia stato un taglio dei compensi dei big – scrive Dagospia -. La firma di Belen per TSQV sarebbe arrivata in extremis per ragioni economiche. Ma l’accordo, con riduzione, è stato trovato”.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez non voleva cedere, ma neanche rinunciare al programma, infatti l’accordo sarebbe stato raggiunto solo dopo settimane di trattative. La show girl sarà la conduttrice di tutte le puntate dello spettacolo serale prodotto dalla società di Maria De Filippi, la Fascino, insieme ai suoi compagni di lunga data: l’artista Alessio Sakara e il giocatore di rugby, Martin Castrogiovanni.

I giudici di Tu sì que vales

Anche la giuria del programma non è stata modificata: oramai il feeling del quartetto è assodato ed esplosivo, un buon modo per continuare a ottenere una trasmissione vincente per il palinsesto Mediaset.

Nella nuova edizione quindi, sulle poltrone della giuria, non mancherà Maria De Filippi e neanche Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.