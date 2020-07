Chiara Ferragni, in vacanza in Salento con la sua famiglia, ha condiviso con i fan gli scatti bollenti del suo bagno senza veli tra le bellezze della Puglia.

Chiara Ferragni ha infiammato i social con alcuni scatti provocanti: l’influencer, in vacanza con Fedez e Leone in Puglia, si è concessa un bagno all’aperto senza indossare la parte superiore del suo bikini. Le foto hanno fatto rapidamente il giro dei social, dove però qualcuno non ha mancato – come sempre – di farle notare che certi scatti non sarebbero “adeguati” al suo “ruolo di madre”. L’influencer, che si è sempre definita libera di fare ciò che più le piace, questa volta non ha replicato ai commenti.

Chiara Ferragni: il bagno senza veli in Salento

Non è certo la prima volta che Chiara Ferragni viene travolta da critiche e polemiche per un suo scatto osé: dalle foto in biancheria intima a quelle (come quest’ultima) quasi completamente senza veli (ma con un braccio a coprire il décolleté) l’influencer è stata più volte accusata di non essere “una buona madre” per via dei suoi scatti “poco decorosi”. La stessa influencer ha spesso replicato contro simili accuse (ed è stata anche difesa dai fan e dal marito, Fedez).

Per l’estate 2020 Chiara Ferragni ha deciso di recarsi unicamente in alcune delle mete italiane più belle, e sui social non ha mancato di aggiornare i fan con i suoi scatti.

Chiara Ferragni

Le vacanze all’insegna dell’Italia

Dopo l’impegno messo per cercare di offrire il proprio aiuto nel pieno dell’emergenza Coronavirus, Chiara Ferragni ha deciso di dedicare l’estate 2020 alle bellezze italiane e come sempre non sono mancate anche per questo critiche e indignazioni.

Nei giorni scorsi l’influencer, in visita agli Uffizi di Firenze, è stata travolta (seppur involontariamente) da un’ondata di critiche. La pagina ufficiale della Galleria infatti ha “paragonato” in un suo post la Venere di Botticelli alla famosa influencer, ed è stata travolta da centinaia di insulti. Sulla questione si sono espressi anche i Ferragnez, che stanno cercando di promuovere le bellezze italiane anche per via dei forti disagi derivati dall’emergenza.