Giovanni Ciacci ha confessato via social di aver perso 20 chili. Da tempo il costumista sta combattendo contro la bulimia.

Giovanni Ciacci si è rivolto ad alcuni professionisti per cercare di vincere la sua battaglia contro la bulimia, malattia che gli avrebbe causato diversi problemi di salute. Il costumista dei vip avrebbe perso 20 chili negli ultimi tre mesi, ma lui stesso ha ammesso che la battaglia sarebbe ancora lunga:

“Il percorso è lungo, faticoso e pieno di tentazioni , ma spero entro dicembre di comunicarvi un nuovo obbiettivo. La mia salute con i chili in più era diventata molto precaria, rischiosa e preoccupante ma con la perdita di peso mi sento bene e pronto ad affrontare nuove sfide”, ha scritto Ciacci nel suo post, dove ha ringraziato il team che lo ha aiutato a perdere peso e ha aggiunto: “Grazie a me che forse questa volta ho capito come combattere una brutta malattia che si chiama bulimia”.

Giovanni Ciacci: la bulimia

Con gioia Giovanni Ciacci ha annunciato via social di essere riuscito a perdere 20 chili solamente negli ultimi 3 mesi. Il costumista più famoso del piccolo schermo – che alcuni mesi fa è guarito dal Coronavirus – ha dichiarato di aver cercato di perdere peso quando, su consiglio medico, ha compreso i problemi che la bulimia avrebbe causato al suo generale stato di salute. Oggi Ciacci è visibilmente dimagrito, ma ha ammesso che la strada per cercare di guarire completamente sarebbe ancora lunga.

Il Coronavirus

Giovanni Ciacci è guarito dal Coronavirus dopo alcune settimane trascorse in isolamento domiciliare. Nonostante non abbia avuto sintomi gravi della malattia, il costumista ha dichiarato di esser stato male per parecchi mesi a causa dei suoi strascichi: “Ho scoperto che il Covid mi ha lasciato dei segni indelebili ai polmoni: mi hanno riscontrato fibrosi polmonare, irrigidimento dei tessuti colpiti dal Covid, anomalie polmonari, minore capacità respiratoria, ridotto volume polmonare, scarsa forza dei muscoli respiratori, minore resistenza alla sforza, bruttissime cicatrici sui polmoni”, aveva confessato a Pomeriggio Cinque.