Stefania Orlando è stata costretta a replicare ad una bufera sorta contro di lei in rete dopo il mancato saluto a una sua fan.

Stefania Orlando è in vacanza con suo marito, Simone Gianlorenzi, e dopo mesi di sovraesposizione mediatica (dovuta anche alla sua partecipazione al GF Vip) la conduttrice avrebbe cercato un po’ di tranquillità che, a quanto pare, non sarebbe riuscita a trovare. Sui social infatti è sorta una vera e propria bufera perché una fan l’ha accusata pubblicamente di averle negato il saluto. La replica della conduttrice non si è fatta attendere: “Essere stata sempre disponibile con tutti significa poi passare per st**nza quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto! Voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi! Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata!”, ha dichiarato Stefania Orlando con un tweet via social.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Essere stata sempre disponibile con tutti significa poi passare per stronza quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto! Voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi! Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata! pic.twitter.com/6km9mfC4LB — Stefania Orlando (@stefyorlando) August 10, 2021

Stefania Orlando nega il saluto a una fan: la polemica

Stefania Orlando ha scritto con un post al vetriolo dopo che contro di lei sui social è sorta una vera e propria bufera: una fan infatti l’avrebbe accusata di averle negato un breve incontro o un saluto pur trovandosi nel suo stesso posto. La conduttrice ha specificato di averlo fatto perché si troverebbe in Puglia in vacanza, e insieme a suo marito starebbe cercando di godersi un po’ di meritata tranquillità dopo la sovraesposizione dovuta alla sua partecipazione al GF Vip.

Dopo la replica alla fan – che si è sfogata via social per l’accaduto – anche Simone Gianlorenzi è intervenuto via social prendendo le difese della conduttrice: “Mi dispiace per questo inconveniente. Noi eravamo in vacanza, semplicemente in vacanza. Non credo debba starmi a giustificare sul perché, ma posso garantirti che se fossi venuta a Roma, come hanno fatto tante altre, non avremmo negato nulla a nessuno. Mi dispiace“, ha scritto. I loro messaggi basteranno a placare le polemiche?

Le vacanze

Stefania Orlando e suo marito si stanno godendo un periodo di meritato riposo in Puglia. Dopo il matrimonio – naufragato – con Andrea Roncato, Stefania Orlando ha finalmente ritrovato la serenità accanto a Simone Gianlorenzi, che non ha mai smesso di sostenerla durante la sua partecipazione al GF Vip.