Con un bellissimo annuncio social, Levante grida al mondo intero di essere incinta da 5 mesi della sua bambina.

Claudia Lagona, in arte Levante, è incinta! Ad annunciarlo è la stessa cantante con un bellissimo e lungo posto sui social, annuncia di essere al quinto mese di gravidanza e di averlo scoperto mentre era indaffarata in tour e per la nuva promozione del singolo “E questo cuore non mente”.

Il bellissimo annuncio di Levante per la sua gravidanza

Un suo scatto con l’aria felice di chi nasconde un bellissimo tesoro e lo custodisce tutto per se, così Levante accompagna l’annuncio della sua dolce attesa. Levante aspetta una bambina da 5 mesi e mentre portava in grembo un’altra vita, era indaffarata e presa dal suo lavoro d’artista che l’ha portata da giugno, a girare tutta l’Italia. La dedica al suo futuro bambino è bellissima ed ha intenerito il web:

“Nel mezzo le foto, le pose, i set fotografici, le collaborazioni, Carmen e la sua arena, le novità e agosto se ne va, che settembre è l’inizio dell’anno e non si sognava altro che questo. Venezia è bella, come la prima volta. Una giravolta e finisce il tour ma non prima del primo set cinematografico, i camerini come gli attori quelli veri. Ora studi per una colonna sonora, un disco nuovo e nel mezzo una valanga di vita. Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo.”