Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, oggi festeggia i suoi 55 anni. Per celebrare il suo compleanno, Jovanotti ha in mente un modo molto particolare e, su Instagram, si mostra intento ad occuparsi della vendemmia. Un post molto simpatico che ha rallegrato il web.

Jovanotti spegne 55 candeline: il post su Instagram fa ridere il web

Un cappello di paglia con decorazioni verdi, una maglietta bianca molto semplice e una tenaglia da giardiniere in mano. Così Jovanotti scatta la prima foto dei suoi 55 anni, scrivendo: “oggi si vendemmia!!! gimme 55! com’è quella cosa del vino rosso che migliora con gli anni?…mmmm…alla salute!” Molte risate ma non ha tutti torti, il rapper porta davvero molto bene i suoi anni e non smette di rallegrare i follower con la sua consueta solarità e allegria. Una lunga carriera di intramontabili brani e non mancano i piani per il futuro. Infatti, sembra che Cherubini voglia riprendere un tour estivo nel 2022, iniziato nel 2019 con il Jova Beach.

Non sono mancati auguri sul suo post, colmo di fan che non gli fanno mancate affetto il giorno del suo compleanno.