Alba Parietti replica al gesto del giudice Cristiano Malgioglio di tapparsi le orecchie durante l’esibizione della showgirl a “Tale e Quale Show”.

Alba Parietti si è esibita a Tale e Quale Show interpretando Damiano dei Maneskin. La performance però non era piaciuta al giudice Cristiano Malgioglio che, durante l’esibizione della showgirl, si è tappato le orecchie. Questo gesto non è affatto piaciuto ad Alba che su Instagram, con un video, fa una dura replica al giudice.

Alba Parietti contro Malgioglio: “Questo modo di fare appartiene ai bulletti”

“Caro Cristiano, io ti voglio tanto bene. Sono una persona con le spalle larghe lo sai, so prendermi in giro” così inizia la dura replica di Alba Parietti al giudice Cristiano Malgioglio che durante l’esibizione della showgirl a Tale e Quale, si è tappato le orecchie come gesto di disapprovazione. “Dopo l’esibizione puoi dire tutto quello che vuoi” ci tiene a specificare la Parietti e po continua: “Ma quel gesto mi ha urtato i nervi durante l’esibizione, mi ha anche destabilizzata perchè mi ha mortificata. Fa parte di quel giochino di derisione un po’ da bulletti che appartieni ad alcuni giudici”. La polemica non si esaurisce a questo, Alba rincara la dose e mimando il gesto di Malgioglio di tapparsi le orecchi dichiara: “Quel gesto mi ha fatto girare le p**le, per cui ti pregherei, Cristiano di darmi il voto che vuoi, anche basso, però ti prego di non ridicolizzare la mia interpretazione”.