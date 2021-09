Lady Gaga racconta del periodo in cui è stata vittima di bullismo e che ha decretato il suo successo in ambito lavorativo e artistico.

La pop star, Lady Gaga è stata vittima di bullismo. Ai microfoni di Chi si racconta e svela dei dettagli della sua carriera e sul dolore trascorso a causa della gente che le ha fatto del male. La star aveva, infatti, dichiarato alla stampa di aver avuto un passato molto difficile che l’ha però portata all’attuale successo: una delle artiste più amate e seguite sullo scenario musicale.

Lady Gaga racconta il periodo in cui è stata vittima di bullismo

“Tutta la mia carriera è una risposta al bullismo di cui sono stata vittima. La mia vita è duro lavoro, rispetto e amore per la mia famiglia che arriva dall’Italia”, così Lady Gaga inizia ad affrontare una delle pagine più buie della sua vita. “Quando sei bullizzata, soprattutto da piccola attraversi momenti molto duri. A me, personalmente, ha lasciato un obiettivo: dimostrare a chi mi ha bullizzato che si sbagliava. E in qualche modo, la mia intera carriera è una risposta a quel rifiuto sociale che ho subito.” La star di A Star Is Born poi, continua raccontando del ruolo che la fondazione Born This Way ha sui giovani e su queste tematiche, combattendo per rispettare le diversità di tutti: “Vogliamo celebrare il mondo nella sua diversità, sia essa di cultura o di genere”.