Come funziona Letterboxd? Scopriamo tutto sulla piattaforma più amata dai cinefili, disponibile anche come app per smartphone, tablet e tv.

Nata nel 2011 ma diventata famosa nel 2021, Letterboxd è la piattaforma più amata dai cinefili. Disponibile anche come applicazione, è una vera e propria community in formato social, che consente agli amanti del cinema di scambiarsi consigli su pellicole vecchie e nuove. Vediamo come funziona e perché piace così tanto.

Letterboxd: come funziona?

Letterboxd è una piattaforma indispensabile per coloro che adorano i film e vogliono tenere traccia dei titoli già visti. Non solo, consente anche di interagire con persone che hanno gli stessi gusti e scambiarsi consigli su produzioni imperdibili. Si tratta di una vera e propria community in versione social, che spinge i cinefili a condividere pensieri sulle pellicole che hanno amato o, perché no, odiato. Nata nel 2011, Letterboxd ha raggiunto il successo nel 2020, quando milioni di persone al mondo si sono ritrovare a vivere il lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19. In pochissimo tempo il numero degli utenti è triplicato e oggi è considerato un vero e proprio punto di riferimento per coloro che amano il cinema.

Dopo aver visto Letterboxd cos’è, vediamo come funziona. Il meccanismo è molto semplice e intuitivo, simile a Facebook. Non dovete fare altro che collegarvi al sito e registrarvi in modo del tutto gratuito. Con l’account in mano, accedete e iniziate a navigare. Potete scegliere se sbirciare dalla scheda film, magari per assegnare stelle ad un titolo già visto oppure per segnarvi qualche pellicola ancora da gustare, o cercare ciò che più vi interessa tramite l’apposita scheda. E’ possibile creare il proprio diario e vedere cosa ne pensa la community di un determinato film e sbirciare in quanti l’hanno già gustato. Ovviamente, ogni titolo è corredato da tutte le informazioni possibili: dal cast alla data d’uscita, passando per il genere e la lingua.

Quanto costa Letterboxd Top o Pro e Patron?

Purtroppo, Letterboxd non è in italiano, ma soltanto in inglese. La versione gratuita, come già sottolineato, non ha bisogno di alcun abbonamento ma obbliga alla visione di annunci di terze parti. La Top o Pro, invece, costa 19 dollari all’anno ed è prova di pubblicità. Infine, la Patron viene 49 dollari ogni 12 mesi ed offre le medesime funzioni della Pro e qualche vantaggio in più. Infine, ricordate che Letterboxd ha anche l’app, disponibile sia per Android che iOS. L’applicazione funziona allo stesso modo della piattaforma.

