Cristina D’Avena è la voce di canzoni che hanno accompagnato l’infanzia di milioni di bambini: quali sono i titoli più famosi?

Impossibile non conoscere e amare Cristina D’Avena. Con la sua voce ha cullato i sogni di milioni di bambini che, in barba agli smartphone, si appassionavano alle avventure di Pollyanna o Lady Oscar. Vediamo quali sono i titoli dei brani più famosi, che ancora oggi attirano grandi e piccini ai suoi concerti.

Cristina D’Avena: tutte le canzoni

Artista che ha cullato l’infanzia di generazioni e generazioni di bambini, Cristina D’Avena ha esordito nel mondo della musica quando aveva soltanto 3 anni e mezzo. All’epoca, partecipò allo Zecchino d’Oro con il brano Il valzer del moscerino, riuscendo a conquistare il terzo posto. Il vero e proprio debutto, però, arriva quando è più grande, precisamente nel 1981. In questo anno, venne scelta per interpretare la sua prima sigla di un cartone animato. Si tratta di Bambino Pinocchio, scritta da Luciano Beretta e Augusto Martelli per la serie animata giapponese Pinocchio. Da questo momento in poi, la sua carriera è inarrestabile e ancora oggi registra il sold out in tutti i suoi concerti. Di seguito, i titoli delle interpretazioni di Cristina D’Avena inerenti le canzoni dei cartoni più famosi:

Piccoli Problemi Di Cuore

Rossana

Occhi Di Gatto

Sailor Moon

Pesca La Tua Carta Sakura

Kiss Me Licia

Mila E Shiro Due Cuori Nella Pallavolo

Georgie

I Puffi

Sakura La Partita Non é Finita

E’ Un Po’ Magia Per Terry E Maggie

Doraemon

Mirmo

Curiosando Nei Cortili Del Cuore

Memole Dolce Memole

Cantiamo Insieme

Robin Hood

Una Porta Socchiusa Ai Confini Del Sole

Lady Oscar

Ti Voglio Bene Denver

Magica Emi

L’incantevole Creamy

Pollyanna

Una Spada Per Lady Oscar

Calimero Dance

All’arrembaggio

Batman

Fiocchi Di Cotone Per Jeanie

Teneramente Licia

Papà Gamba Lunga

Dragon Ball Z

Cristina D’Avena: le canzoni più famose

Come anticipato, Cristina D’Avena deve il suo successo anche alle canzoni dello Zecchino d’Oro. Oltre a quella del debutto, ovvero il Valzer del Moscerino, c’è E’ fuggito l’agnellino, cantata da lei e Marlena D’Ambrosio nel 1971. Di seguito, una lista di altri brani famosi:

Dolce Candy

Che Campioni Holly E Benji

Arriva Cristina

Il Mistero Della Pietra Azzurra

é Quasi Magia Johnny

Petali Di Stelle Per Sailor Moon

Mew Mew Amiche Vincenti

Lovely Sara

Hamtaro Piccoli Criceti

Sailor Moon E Il Cristallo Del Cuore

Hilary

Tazmania

Day By Day

Peter Pan

Pollon, Pollon Combinaguai

Gemelli Nel Segno Del Destino

Magica Doremì

Ciao Sabrina

Lady Lovely

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG