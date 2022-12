Meglio acquistare un Kindle o un Kobo? Ecco i vantaggi e gli svantaggi dei due ebook reader.

Kindle o Kobo, Kobo o Kindle: quale scegliere? Se sei un appassionato lettore, desideroso di acquistare un e-reader, ti sarai sicuramente imbattuto in questo annoso dilemma. Perché, anche se esistono tanti altri lettori di ebook sul mercato, è indubbio che Kindle e Kobo siano i due più famosi in assoluto, a prescindere dal modello. Ma qual è la differenza tra loro e cosa dobbiamo valutare per poter effettuare una scelta ponderata?

Differenze tra Kindle e Kobo

Se vogliamo capire se sia meglio Kobo o Kindle dobbiamo innanzitutto capire cosa sono e quali sono le differenze tra loro. Stiamo parlando di e-reader di altissimo livello, dalla memoria importante, compatti, maneggevoli e capaci di garantire un’ottima visibilità. La differenza più importante tra loro è che Kindle è l’e-reader di Amazon e ha determinati punti di forza e di debolezza, mentre Kobo è prodotto da Rakuten e ha altri pro e contro.

Ereader Kindle o Kobo

Presenti sul mercato da oltre un decennio, i Kindle sono disponibili in moltissimi modelli diversi, da quelli base ai più completi Oasis e PaperWhite, con caratteristiche, funzionalità e anche prezzo diverso. Tutti gli e-reader di Amazon sono però in grado di accedere a servizi come Kindle Unlimited o Audible.

Il grande punto di forza di Kobo riguarda proprio il formato dei contenuti che possono essere letti. Il lettore di Rakuten è infatti in grado di leggere direttamente gli ePub, senza doverli convertirli in alcun modo, con grandi vantaggi dal punto di vista della sincronizzazione con gli altri dispositivi.

Lato hardware, entrambi i brand sono in grado di offrire caratteristiche importanti e cambiano da modello a modello più che dalla marca. Possono avere schermi di dimensioni differenti e un’illuminazione di maggiore o minore qualità. Nell’utilizzo quotidiano, gli esperti hanno notato però una maggiore qualità di lettura in Kobo, eccellente con ogni condizione di luminosità.

Altra importante differenza riguarda la memoria. Se è vero che tutti gli e-reader Amazon partono da una quantità di memoria che, in linea teorica, dovrebbe essere in grado di contenere tutti i libri che potremo leggere nelle nostre vite, è altrettanto vero che Kobo risolve il problema dei limiti di spazio consentendo di poter allargare lo spazio di archiviazione con una memoria esterna.

Kobo vs Kindle: le conclusioni

Da un rapido confronto come quello che abbiamo visto, è ovviamente difficile trarre conclusioni definitive. Molto dipende anche dal budget a disposizione e dal modello verso cui vorremmo tendere. Un conto sono infatti quelli base, un conto è scegliere tra Kindle PaperWhite o Kobo Aura, modelli in grado di soddisfare anche i lettori con più pretese.

Volendo offrire comunque una risposta di massima, Kobo è l’ebook reader ideale per chi voglia fare un acquisto definitivo, innovativo e privo di limitazioni dal punto di vista dello spazio e del formato, mentre Kindle è l’ideale per i clienti Amazon e per chi vuole avere la possibilità di accedere a una libreria di audiolibri molto fornita come quella di Audible.

Qualunque sia la tua scelta, sono tanti i benefici di passare alla lettura di libri in formato digitale. Cerca quindi di ponderare la tua decisione ma di non rimanere ancorato al passato, comunque affascinante, della lettura esclusivamente cartacea.

