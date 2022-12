Elenco emozioni: tutti i sentimenti che un essere umano può provare nel corso della sua vita.

Quando si parla di vita, si parla di emozioni. Se c’è qualcosa che rende la nostra esistenza piena e completa è proprio la possibilità di poter provare sensazioni e sentimenti. Ma quante sono le emozioni che possiamo sentire nel corso della nostra vita? Difficile dirlo. Un elenco delle emozioni completo è al momento quasi impossibile da fare. Da anni gli esperti di psicologia le stanno studiando, e ognuno ha provato a fare un elenco più o meno completo delle emozioni che possiamo provare nelle nostre esistenze. Già nel 1972 Paul Ekman era arrivato a stilare una lista di sei principali emozioni: paura, rabbia, tristezza, gioia, disgusto e sorpresa. Da allora le analisi sono però andate avanti e oggi è possibile elencarne molte di più.

Cosa sono le emozioni?

Prima di vedere l’elenco completo, è importante capire quali sono le emozioni, cosa si intende con questo termine che sembra spesso contenere in sé tutto e nulla. Partiamo quindi dalla definizione: le emozioni sono stati mentali e fisiologici associati a modificazioni psicologiche, a stimoli interni o esterni. Possono essere catalogate in primarie e secondarie, in umane o naturali, positive o negative, ma quel che è certo è che servono per rendere più efficace la reazione di ogni individuo alle situazioni in cui si rende necessaria una risposta ai fini della sopravvivenza, come sottolineato dagli studi evolutivi.

Ragazza smartphone arrabbiata

Oltre che per questa funzione adattiva, tutte le emozioni sono fondamentali anche a livello sociale. Grazie ad esse possiamo prevedere come si comportano gli altri, possiamo adattare il nostro comportamento al loro e far sì di poter costruire società più forti. Inoltre, le emozioni e i sentimenti svolgono anche una funzione motivazionale importante, ci danno la forza per spingerci all’azione a livello affettivo e non solo.

Detto questo, un elenco degli stati d’animo può comprendere davvero di tutto. Oltre alle sei emozioni di base, già elencate, ricerche più recenti hanno dimostrato che il nostro volto è in grado di esprimere oltre 7000 sentimenti diversi, per riflettere dunque una varietà molto più vasta di sensazioni e sentimenti. Per questo motivo fare un elenco completo risulta impossibile anche per i ricercatori più precisi. Esistono però diverse liste in grado di comprendere buona parte delle emozioni, almeno di quelle più comprensibili, che ognuno di noi può provare nel corso della propria vita.

Tutte le emozioni che possiamo provare

Sono diverse centinaia le emozioni individuate dagli esperti. Molto spesso, per semplicità, si tende a distinguere comunque tra le emozioni primarie, quelle più comuni, universali, che non dipendono dal contesto in cui viviamo, e quelle secondarie, che contribuiscono a determinare la nostra specificità e che nascono dal rapporto con l’ambiente in cui viviamo e dalle situazioni con cui entriamo in contattò nella nostra vita.

Le emozioni primarie sono quelle già elencate, individuate negli anni Settanta da Ekman: gioia, tristezza, sorpresa, rabbia, paura e disgusto. Le secondarie sono molte di più, e possono essere sia positive che negative: dal divertimento alla vergogna, dal disprezzo al piacere, passando per contentezza, invidia, imbarazzo, eccitazione, senso di colpa, orgoglio, sollievo e soddisfazione. Questo è solo un quadro generale delle emozioni che possiamo provare, ma se ne potrebbero aggiungere molti altri a seconda degli studi che si prendono in considerazione, tra cui attesa, vigilanza, ammirazione, terrore, pena, ripugnanza, odio, ansia e così via.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG