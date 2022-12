Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso del movimento “childfree”. Scopriamo di cosa si tratta e chi sono le donne che scelgono di non avere figli.

Al mondo esistono persone con esigenze e caratteristiche diverse. Persone che a differenza di un tempo, si sentono pronte ad esternare i propri bisogni e a lottare (quando serve) per farli valere.

Ciò si traduce anche in tutto ciò che riguarda la fertilità e la scelta di avere o meno dei figli.

Se da un lato ci sono donne che non si trovano mai a doverci pensare, che si sposano e che portano avanti una gravidanza, dall’altro ci sono infatti coloro che non ci riescono e che per questo si trovano a dover lottare tra fecondazioni o burocrazie per l’adozione. In questo scenario, specie negli ultimi anni, si sta profilando sempre di più il movimento detto “childfree” che riguarda, invece, le donne che scelgono consapevolmente di non avere figli.

Chi sono le donne del movimento childfree

Un tempo, si pensava che la maternità fosse quasi un vero e proprio dovere per ogni donna. Nonché l’unico modo per affermarsi in quanto tale. Oggi, invece, la maternità ha giustamente acquisito un valore del tutto diverso. Le donne sono più consapevoli dell’importanza del ruolo genitoriale e, sempre più spesso, si trovano a valutare questa opzione misurandola con i propri desideri.

movimento childfree

Così, se da un lato ci sono donne che pur di concretizzare il desiderio di una maternità, sono disposte a lottare anche per anni per riuscirci, dall’altro ci sono quelle che, invece, fanno proprio il contrario. Ecco, quindi, che le donne che appartengono al così detto movimento “childfree” sono quelle che non hanno alcun desiderio di avere figli e che mancano del tutto del così detto istinto genitoriale.

Secondo una statistica stilata dall’Istat si tratta di donne intorno alla trentina che scelgono con consapevolezza di non avere figli e che, a volte, arrivano addirittura a scegliere di procedere con la salpingectomia, un intervento che elimina definitivamente il rischio di gravidanze.

Dov’è nato il movimento childfree

Questo movimento che, ogni anno, conquista sempre più notorietà è nato in America all’inizio del millennio. Nel 2013 ha ottenuto maggior notorietà dopo una pubblicazione uscita su una rivista importante. E da allora continua a diffondersi attraverso forum, assemblee e iniziative.

Anche in Italia il gruppo di persone che dicono di seguire questo movimento è sempre più grande.

E a farne parlare in modo particolare, di recente, è stata Francesca Guacci, una fitness influencer che dopo aver deciso di sottoporsi ad un intervento di salpingectomia è uscita su tutti i giornali.

Come lei, però, ci sono diverse donne che ogni giorno rivendicano il diritto di scegliere. Una scelta che, ovviamente, equivale ad un diritto e che, sebbene vada sempre supportata da una profonda riflessione (specie qualora si decida di ricorrere ad un intervento irreversibile) è indubbiamente un diritto di scelta.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG