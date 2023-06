Dopo la fine della relazione con Federico Fashion Style, Letizia Porcu torna ad essere felice con un altro uomo. Le foto.

Spesso Federico Fashion Style parla ancora di lei, anche se indirettamente, quando capitano dei problemi per stare con la figlia Sophie Maelle. Stiamo facendo riferimento, naturalmente, a Letizia Porcu, sua ex e madre di sua figlia. La donna, sui social, sembra aver ritrovato la serenità e la felicità anche grazie ad un uomo che appare in un suo recente post.

Letizia Porcu, la ex di Federico Fashion Style ha ritrovato l’amore

Letizia Porcu

Da qualche tempo si parlava della Porcu e di un nuovo amore al suo fianco, tale Vincent Arena. A quanto pare la relazione è confermata dato che la donna, anche in queste ore, ha condiviso alcune foto che la ritraggono felice proprio con lui.

L’ex di Federico Fashion Style ha condiviso in queste ore proprio uno scatto da Ostia Lido, a Roma, dove balla tra le braccia del suo compagno: “l’ve heard a story, a girl, she once told me That I would be happy again”, ha scritto nella didascalia. Una frase che, tradotta, spiega appunto che la donna ha ritrovato la felicità.

Vincent, come da lei stesso rivelato, era entrato nella sua vita in occasione di una prima di un film Disney a Roma lo scorso dicembre. A quanto pare la conoscenza si è trasformata in qualcosa di più. A giudicare dalle foto, sicuramente c’è un bellissimo feeling, tale da far stare bene entrambi.

Di seguito anche il post Instagram della donna:

