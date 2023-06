Forse una “riflessione” pensata e scritta… troppo velocemente. Vittorio Feltri esagera e manda un messaggio shock agli omosessuali.

Non è certamente nuovo a parole forti e commenti molto diretti sul tema omosessualità o argomenti simili. Ma questa volta, forse, Vittorio Feltri ha davvero esagerato. Su Twitter, il fondatore di Libero si è espresso un po’ troppo liberamente con una frase che ha generato non poche polemiche e, va detto, anche risate per il modo “improvviso” del tutto.

Vittorio Feltri, la frase sugli omosessuali

VITTORIO FELTRI

“Cari amici gay lo volete capire che il c**o è un’uscita di sicurezza e non una entrata secondaria?”. Sono state queste le parole di Feltri su Twitter in queste ore che hanno generato una valanga di commenti.

Praticamente dal nulla, il direttore e fondatore di Libero ha deciso di mandare un messaggio agli omosessuali con conseguente ondata di indignazione.

La pagina Esercito di Cruciani ha risposto rivolgendosi direttamente al direttore: “Quindi un froscio deve essere casto Vittò?”. E lui: “I fro*i devono fare ciò che vogliono ma sappiano che il c**o è un’uscita, non un’entrata”.

Tra i tanti commenti di risposta c’è stato quello di Ennio Ferlito, membro del Comitato Nazionale dei Radicali: “Caro direttore Feltri, noi tutti lasciamo che lei usi il suo c**o per esprimere i suoi pensieri, lasci gli altri liberi di usare i loro come cavolo gli pare. Grazie”.

Insomma, come spesso gli capita su Twitter, Feltri è stato ancora una volta decisamente sopra le righe…

Di seguito il post su Twitter dell’uomo con le relative reazioni:

Cari amici gay lo volete capire che il culo è un’uscita di sicurezza e non una entrata secondaria? — Vittorio Feltri (@vfeltri) June 20, 2023

