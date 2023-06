Tempo di sole e mare per Guendalina Tavassi che si è mostrata sui social in costume scatenando, però, diversi commenti antipatici.

Forma smagliante al mare per Guendalina Tavassi che non nasconde di certo il suo fisico. Su Instagram, l’ex concorrente del GF e dell’Isola dei Famosi ha condiviso alcune foto in costume mettendo in evidenza le sue curve. Sebbene all’apparenza non ci sarebbe nulla da dire sugli scatti, a qualcuno, invece, è parso che proprio le immagini in questione nascondino, in realtà, un inganno. L’eccessivo uso di Photoshop.

Guendalina Tavassi “tutto photoshoppata”: l’accusa del web

“La vita è come un’altalena. Proseguite voi dai”, ha scritto Guendalina in un post dove spiccano ben quattro foto.

La prima la vede in posa da davanti con lato A e addome in evidenza, la seconda seduta sull’altalena sempre da davanti, come la terza, mentre la quarta e ultima foto di spalle con il lato B in primo piano.

Inevitabile dare uno sguardo ai commenti degli utenti che la seguono. Non tutti sono rimasti molto convinti da queste foto. Sebbene per molti si tratti di invidia, alcuni haters hanno giudicato il fisico della Tavassi “totalmente rifatto”. Alcuni hanno accusato che sia tutto frutto di un “eccessivo uso di photoshop” e che soprattutto la foto dell’addome mostri il ritocco uscito male.

Sarà vero? La bella Guendalina non ha risposto e, come molto probabile che sia, non lo farà e continuerà a fare di testa sua.

Di seguito il post Instagram della donna con le varie foto e i relativi commenti ricevuti:

