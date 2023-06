Niente da fare all’Isola dei Famosi per Helena Prestes che tornata alla vita di tutti i giorni ha fatto delle rivelazioni ai fan…

L’Isola dei Famosi 2023 si è da poco conclusa con la vittoria di Marco Mazzoli. Eppure a far parlare ancora è Cristina Scuccia, l’ex suora su cui in tanti si sono fatti delle domande. Una di queste riguarda il suo orientamento sessuale al quale ha provato a dare una risposta un’altra ex naufraga, Helena Prestes. La modella, rispondendo ai fan su Instagram, ha detto la sua sull’argomento.

Helena Prestes: i kg persi e Cristina Scuccia

Tornata alla vita di tutti i giorni dopo l’esperienza sull’Isola dei Famosi, Helena ha potuto riprendere le abitudini di prima. Una di queste il confronto con i fan. Sui social, precisamente su Instagram, la modella ha risposto ad alcune domande proprio sulla sua esperienza in Honduras.

Tra queste hanno avuto una certe rilevanza quella su chili persi durante il reality ma anche, e soprattutto, quella sull’orientamento sessuale di Cristina Scuccia. L’ex suora ha spesso parlato “del suo amore” ma si è tirata indietro a domande specifiche sul tema.

Parlando della fame e dei chili persi, Helena ha detto: “Allora nel ho perso 6/7 ma ero già magra. Ad ogni modo non farò un altro reality dove non si mangia”, ha spiegato.

Sull’ex suora, invece, a precisa domanda: “Ma secondo te Cristina Scuccia è etero?”, la modella ha replicato: “No secondo me no, non è etero. Solo questo voglio rispondere”.

Di seguito un post della modella sulla sua partecipazione all’Isola:

