E’ difficile paragonare giocatori di epoche e ruoli diversi, ma le stastiche incoronano LeBron James come il più grande del basket.

Quando si ammirano le gesta di qualche fenomeno dello sport, spesso si tende a paragonarlo con gli altri fenomeni dello stesso sport che lo hanno preceduto. Succede da sempre, basti pensare al celere dualismo tra Fausto Coppi e Gino Bartali nel ciclismo, succede in ogni disciplina. Nel basket, dopo l’anello NBA conquistato dai Los Angeles Lakers in molti si stanno interrogando se LeBron James sia o no il più forte di tutti i tempi. Di fuoriclasse con la palla a spicchi negli Stati Uniti se ne sono visti tanti: da Michael Jordan a Magic Johnson, ma anche i vari Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant e molti altri ancora. Ma cosa dicono a riguardo i numeri e le statistiche?

LeBron James: le statistiche

Dando un’occhiata alle statistiche delle partite post regular season di tutti i tempi, troviamo il nome LeBron James sul podio sia per quanto riguarda i punti, gli assist, le palle rubate e le triple realizzate.

LeBron James

Nessuno ha fatto più punti di LeBron James nei playoff: ben 7.491. Al secondo posto c’è Michael Jordan con 5.987, al terzo Kareem Abdul-Jabbar con 5.762. LeBron James domina anche la classifica delle palle rubate, con 445 palloni strappati dalle mani degli avversari contro i 395 di Scottie Pippen e i 376 di Michael Jordan.

Negli assist il leader assoluto è Magic Johnson con 2.346, ma il fuoriclasse dei Los Angeles Laker è al secondo posto con 1.871. Per quanto riguarda i tiri da tre lo specialista in assoluto è Stephen Curry con 470, segue proprio LeBron James con 414. E’ invece “solo” al sesto posto per quanto riguarda i rimbalzi, anche se risulta essere il migliore in quelli difensivi dal 2000 a oggi con 1.954 (considerando solo i playoff).

LeBron James è inoltre il primo giocatore ha vincere il titolo NBA con tre squadre diverse: Miami Heat (per due volte), Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers. Quest’ultimo vinto proprio nell’anno della prematura morte di una delle leggende dei Lakers: Kobe Bryant.