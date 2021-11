In un servizio esclusivo, Le Iene hanno incontrato il molestatore della giornalista Greta Baccaglia, importunata durante un collegamento tv.

Le Iene come al solito dimostrano di essere sempre sul pezzo e domani, in prima serata su Italia 1, andrà in onda un servizio esclusivo. Alice Martinelli, infatti, ha intercettato il molestatore di Greta Baccaglia, la giornalista sportiva che era in collegamento da Empoli e ha subito gravi molestie in diretta tv.

L’uomo, un quarantacinquenne residente ad Ancona, è stato riconosciuto dalla polizia tramite diverse videocamere di sorveglianza. Ora, sarà intervistato dalla Iena Martinelli, intercettato per un servizio esclusivo.

La giornalista denuncia il suo aggressore

Il pubblico attende questo servizio esclusivo de Le Iene, incuriosito su cosa potrebbe mai dire il colpevole di queste molestie in diretta, un evento davvero sconcertate, che ha indignato l’opinione pubblica.

Intanto, Greta Baccaglia ha deciso di denunciare l’uomo e, nei prossimi giorni, la giornalista potrebbe essere sentita come parte offesa. Grazie alla denuncia, fanno sapere dalla questura di Firenze che ha aperto un fascicolo, sarà più facile identificare anche gli altri tifosi che hanno molestato la donna.

Tutto questo è accaduto nella stessa circostanza, fuori dallo stadio Castellani, sul lato di deflusso dei tifosi della Fiorentina. Le telecamere hanno permesso di riprendere il responsabile nel passaggio ai tornelli di uscita. Sono stati tantissimi, in queste ore, i messaggi di denuncia e di vicinanza alla Baccaglia.

Tante donne e personaggi famosi si sono esposti sui social per dichiarare il proprio sconcerto per l’accaduto, tra cui Diletta Leotta, Laura Boldrini, Andrea Delogu e tanti altri.

