Lunedì 29 novembre 2021 su Rai 2 va in onda La vera storia della Uno Bianca: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Dal 1987 al 1994, tra l’Emilia Romagna e le Marche, la banda della Uno Bianca ha seminato il terrore compiendo 103 crimini, in particolare rapine a mano armato, e un gran numero di omicidi (in totale furono 24) e molte più persone rimasero ferite nei vari colpi. Dopo anni di indagini, nel 1994 i componenti della banda criminale furono finalmente arrestato e si scoprì così che quasi tutti erano appartenenti alle forze dell’ordine. La docu-serie La vera storia della Uno Bianca, prodotta da Rai Documentari e Verve Media Company, racconta ciò che avvenne in quegli anni di autentico terrore.

La vera storia della Uno Bianca: il documentario

Lunedì 29 novembre in prima serata su Rai 2, a partire dalle ore 21.25 circa, vanno in onda i due episodi de La vera storia della Uno Bianca. I protagonisti della docu-serie sono Luciano Baglioni e Pietro Costanza, i due poliziotti che hanno condotto le indagini che hanno portato all’arresto dei sei componenti della banda criminale.

Tra i contributi preziosi per la realizzazione de La vera storia della Uno Bianca c’è quello di Eva Mikula, all’epoca dei fatti compagna di uno dei componenti della banda criminale, Fabio Savi. E poi non mancano anche i ricordi e i racconti dei famigliari di alcune delle vittime. L’avvocato di uo di Fabio Savi, un componente della banda, legge poi una lettera inedita scritta dal suo assistito.

Oltre a raccontare i fatti e quello che è accaduto tra il 1987 e il 1994, il documentario prova anche a fare chiarezza sui tanti dubbi che sono rimasti riguardo alla vicenda della banda della Uno Bianca, nonostante i processi si siano chiusi da diverso tempo.

