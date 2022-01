Su Italia 1 torna Le Iene. L’edizione del 2022 avrà molte novità a partire dalla conduzione: Nicola Savino non ci sarà.

Lo scorso 21 dicembre su Italia 1 è andata in onda l’ultima puntata della 25a edizione de Le Iene. Dopo una pausa di circa due mesi il programma torna con una nuova edizione in cui sono previste diverse novità: se nella precedente edizione abbiamo visto Nicola Savino essere affiancato in ogni puntata da una co-conduttrice differente (da Elisabetta Canalis a Madame, da Federica Pellegrini a Iva Zanicchi, sono state in totale 11 le donne ad allenarsi in altrettante puntate), stavolta il pubblico del programma dovrà abituarsi a nuovi protagonisti.

Le Iene 2022: quando inizia

Secondo quanto anticipato da TvBlog, la prima puntata de Le Iene 2022 va in onda mercoledì 9 febbraio in prima serata (a partire dalle ore 21.20 circa) come sempre su Italia 1. La puntata intera, così come ogni singolo servizio, potrà poi essere vista anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play.

Ogni settimana andrà in onda, sempre nella collocazione del mercoledì sera nel palinsesto di Italia 1, una nuova puntata.

Le Iene 2022: i conduttori

Come detto in precedenza, a condurre le varie puntate di Le Iene 2022 non sarà più Nicola Savino, che è è alla guida del programma di inchiesta giornalistica dal 2017 ma è ora impegnato in altri programmi (sempre su Italia 1 conduce Back To School) e quindi, salvo clamorose sorprese, impossibilitato a mantenere anche per l’edizione del 2022 la guida del programma.

Il nome del conduttore o della conduttrice de Le Iene 2022 non è ancora stato annunciato ma non bisognerà aspettare molto per scoprirlo, considerato che, come detto in precedenza, mercoledì 9 febbraio è prevista la messa in onda della prima puntata della nuova edizione del programma.

