Per la gioia di tutte le sue fan, Can Yaman sarà tra gli ospiti della seconda puntata di C’è Posta Per Te, in onda il prossima sabato su Canale 5.

Sabato 15 gennaio andrà in onda la seconda puntata di C’è Posta Per Te, programma seguitissimo dal pubblico di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Nonostante alcune voci dicevano di no, sabato sarà presente in studio Can Yaman, l’idolo delle italiane, che parteciperà a una sorpresa.

Lo annuncia il profilo ufficiale del programma su Twitter, pubblicando un video promozionale dell’attore in studio insieme a Queen Mary. Ecco il video:

Il bellissimo attore turco Can Yaman sarà ospite della seconda puntata di #CePostaPerTe, in onda sabato 15 gennaio in prima serata su Canale 5! Noi non vediamo l'ora e voi? 😍 pic.twitter.com/YOqa9wUt36 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 12, 2022

Non è la prima volta che Can partecipa al programma della De Filippi, facendo felici milioni di fan. Già in precedenti edizioni di C’è posta per te, infatti, Yaman aveva avuto modo di prendere parte alla trasmissione e di regalare emozioni speciali ad un fan.

La stessa cosa succederà questo sabato 15 gennaio, quando Can tornerà in studio: regalerà come sempre un boom di ascolti alla trasmissione? Staremo a vedere.

