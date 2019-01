Dall’Università di Zurigo arriva la conferma che noi donne siamo più generose degli uomini: scopriamo subito i motivi!

Le donne sono più generose e lo conferma anche la scienza. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Human Behavior, è stato realizzato dall’Università di Zurigo: hanno constato che il genere femminile tende ad essere più generoso rispetto agli uomini. Ovviamente è stata trovata anche la ragione per cui è stato rivelato ciò…

I ricercatori a fine esperimento hanno voluto chiarire che ciò può dipendere molto dalle aspettative culturali diverse di uomini e donne e che, sicuramente, ciò è dovuto anche dal fatto che le donne sono sempre state più sottoposte a questa tipologia di comportamento nei confronti del prossimo. Ovviamente, essere altruisti significa anche praticare la gentilezza e stare bene con se stessi. Ma non per questo un comportamento opposto sia per forza sbagliato… Scopriamo di più!

Le donne più generose degli uomini

I ricercatori comandati dallo scienziato Alexander Soutschek hanno suddiviso in due gruppi i volontari sottoposti al test. Ognuno di loro ha avuto il compito di dover scegliere se tenere per sé una grande somma di denaro o se cederla ad un compagno. Prima di rispondere a questa domanda, però, sono stati sottoposti ad una risonanza magnetica funzionale in grado di analizzare l’area cerebrale che si attiva quando l’organismo deve prendere una decisione. In questo striato sono presenti i neuroni della dopamina, fondamentale per stimolare la sensazione di piacere, per regolare il sonno e per la memoria.

Proprio grazie a questo test, hanno potuto constatare che il sistema cerebrale femminile si attivava maggiormente rispetto a quello maschile. Per poter essere sicuri di ciò, hanno voluto effettuare un secondo esperimento. Ad ogni volontario è stato somministrato un farmaco, ovvero l’Amisulpride in grado di scatenare la reazione opposto della dopamina. Grazie a ciò hanno avuto nuovamente una conferma.

Insomma, se avevate qualche dubbio, oggi a sostenere che le donne siano più generose rispetto agli uomini ci ha pensato anche la scienza!

Fonte foto: https://pixabay.com/it/acqua-donna-natura-paesaggio-1245677/