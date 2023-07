Il lavoro ma anche la vita privata: Laura Torrisi si racconta e spiega in particolare il rapporto con Leonardo Pieraccioni.

Intervista a 360° per Laura Torrisi a Confidenze. L’attrice e conduttrice si è soffermata su diversi argomenti che, inevitabilmente, si intrecciano tra amore e lavoro considerando anche il suo ultimo impegno su Food Network che ha visto anche “l’intervento” di Leonardo Pieraccioni, suo ex marito nonché padre della figlia Martina.

Laura Torrisi e il rapporto con Leonardo Pieraccioni

Come anticipato, per la Torrisi non è semplicissimo separare l’amore e il lavoro. Infatti, dopo la fine della storia con Pieraccioni, i due, genitori di Martina, sono sempre in contatto anche lavorativamente. La conferma è arrivata con la realizzazione del programma condotto dalla donna su Food Network, ‘Questo non lo so fare’.

“Da tempo avevo l’idea di condurre una trasmissione di cucina, ci pensavo anche di notte. Un giorno ho detto a Leonardo che cercavo un’idea originale e lui: “Fai cucinare ai protagonisti quello che non sanno fare, non il loro piatto forte”. Poi, ha aggiunto che se non mi mettevo in pista io, il format l’avrebbe realizzato lui. Così, eccoci qui, con lui protagonista della prima puntata”.

E se questo era il lato lavorativo, nel privato i due sono amici: “Quando ci siamo separati, io e Leonardo siamo rimasti ad abitare in campagna, in case vicine. Se hai figli è doveroso pensare soprattutto al loro bene e per noi è stato naturale mantenere un rapporto sereno. Tanto che ora lavoriamo insieme in questo programma tivù”. Lato amore: “Con Leonardo siamo rimasti amici, ma non credo alle minestre riscaldate. Guardo avanti”.

