Il giuramento e la grande emozione: Juliana Moreira è diventata ufficialmente cittadina italiana. Sui social il video del grande giorno.

Dopo quasi venti anni dal suo arrivo in Italia, Juliana Moreira è diventata cittadina italiana. A renderlo noto la stessa bellissima showgirl con un video suoi che ritrae il momento del giuramento e la “proclamazione” in Comune. Per la moglie di Edoardo Stoppa grandissima emozione e lacrime trattenute a stento.

Juliana Moreira diventa cittadina italiana: il video

Juliana Moreira

Come detto, Juliana Moreira è diventata una cittadina italiana. A distanza di 18 anni dal suo arrivo in Italia, la modella e conduttrice brasiliana, originaria di San Paolo, ha avuto modo di giurare davanti ai testimoni – la sua famiglia – e all’ufficiale dello stato civile del Comune di Milano, al fine di acquisire appunto lo status di italiana.

“E da oggi anche metà Italiana senza dimenticare le miei origine brasiliane fatta da un mix di tanti paesi, ma ricordando in questo momento anche tutti i miei antenati che arrivavano dalla guerra in un lontano Brasile”, ha scritto la donna nella didascalia di un post su Instagram con tanto di filmato del giorno e del momento importante.

“Quando dicono extracomunitari in modo dispregiativo io ricordo sempre questa cosa, che nel periodo della guerra per fortuna di tantissimi hanno trovato il Brasile e che per me tutto il mondo è paese. Dovremmo rispettarci di più ed essere meno pregiudizio con il prossimo. Grazie Italia per avermi accolta”, ha aggiunto.

Nel video in questione si vede come la Moreira abbia giurato e si sia visibilmente emozionata con le lacrime trattenute a stento e la voce spezzata.

Di seguito anche il post Instagram con il video e le parole della donna:

