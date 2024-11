Al concerto di Laura Pausini c’è stata della tensione tra i fan: la cantante blocca tutto ed è costretta a intervenire.

Durante il concerto del 19 novembre al PalaLottomatica di Roma, Laura Pausini è stata colta da qualcosa di inaspettato. Senza farsi prendere dal panico, la cantante ha dimostrato ancora una volta la sua empatia e la sua capacità di gestire situazioni delicate.

Mentre cantava la celebre ballata Vivimi, la cantante si è accorta di un litigio tra due donne nelle prime file, costringendola a interrompere l’esibizione per riportare la calma. Ma scopriamo che cosa è successo.

Il gesto di Laura Pausini: “Chiedetevi scusa”

Notando la tensione tra le due fan, Laura si è avvicinata e ha chiesto cosa stesse accadendo. Rivolgendosi direttamente alle donne, ha detto: “Non litigate, per favore. Come vi chiamate? Beatrice e Giulia, datevi la mano e chiedetevi scusa a vicenda“.

Qui il video dell’accaduto diventato virale.

La cantante ha poi coinvolto una ragazzina presente accanto alle due litiganti, Valentina, e ha spiegato loro l’importanza di non lasciarsi travolgere dalla rabbia: “Non importa chi ha torto o ragione. Questo ti aiuterà a crescere buona e forte“.

In più, la cantante ha voluto anche condividere un aneddoto personale e ha raccontato al pubblico il suo temperamento passionale da segno zodiacale Toro, un racconto che ha strappato un sorriso al pubblico.

Laura Pausini: il video diventa virale

Il video dell’accaduto, diventato virale su TikTok e altre piattaforme social, ha scatenato un’ondata di commenti. Molti fan hanno elogiato Laura Pausini non solo per il suo talento artistico, ma anche per la sensibilità nel trasformare un momento di tensione in un’occasione di riflessione.

Sotto al post sono arrivati migliaia di commenti di fan della cantante. Qualcuno si chiede: “Come si fa a litigare ad un concerto“, mentre qualcun altro scrive: “Alla Pausini non gli sfugge niente, comunque mi piace come persona e anche le sue canzoni“.