Tutto quello che c’è da sapere su Laqua Countryside, il nuovo ristorante di Antonino Cannavacciuolo a Vico Equense: il menù e i prezzi.

Antonino Cannavacciuolo ha aperto un nuovo ristorante a Ticciano, Vico Equense, in Penisola Sorrentina. L’Executive chef del ristorante è Nicola Somma e per l’occasione Antonino Cannavacciuolo ha previsto due menù degustazione e, ovviamente, l’immancabile menù ‘à la carte.’

Laqua Countryside: quanto costa

Nella sua Vico Equense Antonino Cannavacciuolo ha aperto il ristorante Laqua Countryside, la cui guida è stata affidata allo chef Nicola Somma (già al fianco di Cannavacciuolo nel bistrot di Torino).

Antonino Cannavacciuolo

Per il suo nuovo ristorante l’amato giudice di MasterChef ha previsto due menù degustazione (uno da 85 e uno da 100 euro) e un menù alla carta. Il primo menù, Ritorno alle origini, consta di 5 pietanze e il suo valore è di 85 euro. I piatti sono: Il benvenuto dello Chef, Tonno, tonno, tonno, Raviolo di faraona, zabaione al miso e fior di latte, Anatra, albicocca, finferli, arancia e liquirizia, Nocciola condivisa.

Il secondo menù degustazione – offerto invece al costo di 100 euro – si chiama I sapori di un tempo diverso, e i piatti previsti sono: Il benvenuto dello Chef, Calamaro, salsiccia di vitello e finocchietto, Gnocco, arachidi, polpo e pollo, Rombo, vaniglia, friggitelli e pil pil, Piccione, mango e pannocchie, Fichi, Provolone del Monaco e tartufo nero.

Il menù alla carta

Oltre ai due menù degustazione Laqua Countryside di Antonino Cannavacciuolo prevede un menù à la carte in cui sono previsti antipasti, primi, secondi e ovviamente i dolci. Il costo per gli antipasti oscilla tra i 27 e i 30 euro, mentre il costo dei primi varia tra i 27 e i 28 euro. Per un secondo (che sia di carne o di pesce) si può arrivare a spendere dai 35 ai 70 euro, mentre per quanto riguarda i dessert il costo è di 20 euro ciascuno.