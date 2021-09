Cos’è il glass ceiling e cosa significa questo termine inglese? È legato al mondo del lavoro e anche delle donne… Scopriamo di più!

Si tratta di un’espressione inglese che viene usata nel mondo del lavoro per indicare un impedimento delle possibilità di carriera, in ambito lavorativo, per motivi di natura sessuale o razziale. È il glass ceiling, una metafora per indicare una barriera che preclude i pari diritti e opportunità a categorie sociali specifiche, come le donne o persone di un’etnia diversa da quella predominante. Come mai si usa questo termine? E quale origine ha? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Origine : dall’inglese.

: dall’inglese. Quando si usa : per indicare l’impossibilità di avanzamento di carriera per quanto riguarda

: per indicare l’impossibilità di avanzamento di carriera per quanto riguarda Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Glass ceiling, cos’è e il significato

La traduzione di glass ceiling è soffitto di cristallo, ed è una metafora che si usa per identificare una barriera che preclude di avere pari opportunità a donne e persone di etnia diversa, come già detto. Questa barriera è poco “visibile” perché non è fisica in primis, e spesso le persone di una determinata organizzazione sociale, ad esempio il luogo di lavoro, non se ne accorgono.

Donna in carriera

Questa barriera non è insormontabile, anche se è spesso invisibile. Secondo MindWork, per far sì che il glass ceiling venga “rotto” ogni azienda può adottare delle accortezze specifiche. Ecco quali:

-Valorizzare la diversità delle risorse umane;

-Adottare misure family friendly;

-Capire quali sono i comportamenti buoni e misurare quella reali;

-Adottare una strategia flessibile, aperta anche al lavoro agile;

-Utilizzare la tecnologia in modo intelligente;

-Evitare i pregiudizi sulle persone in fase di selezione per l’assunzione;

-Valutare per posizioni manageriali tutti i profili, anche donne e persone di un’etnia diversa;

-Rispettare il gender diversity senza pregiudizi;

-Saper gestire la carriera di una donna qualora sia in maternità.