Bill Gates ha deciso di scommettere sul turismo e sulla sua ripresa, prendendo il controllo della famosa catena di hotel Four Seasons.

Novità importanti per il mondo del turismo.

In un momento storico davvero difficile e nel quale questo settore da sempre al top si è trovato al centro di una profonda crisi, arrivano delle novità importanti.

Bill Gates ha infatti deciso di puntare tutto sul turismo prendendo il controllo della famosa catena di hotel a cinque stelle Four Seasons della quale era già uno dei maggiori azionisti.

Bill Gates assume il controllo del Four Seasons per puntare sul turismo

La notizia arriva dalla Cascade Investment, la società che si occupa del patrimonio di Bill Gates.

Dall’annuncio è emerso che per la quota di azioni di Bill Gates è stata rilevata metà della partecipazione del miliardario saudita. Una mossa che ha portato Gates a passare dal 47% circa delle azioni al 71,25%.

Una cifra che lo pone al controllo della famosa catena di lusso. Le azioni restanti sono quindi quelle di Alwaleed bin Talal e di Iadore Sharp, fondatore della catena che detiene il 5 % delle azioni totali.

Una transazione che pare sia giunta dopo il divorzio da Melinda French Gates.

Ovviamente Cascade continuerà ad occuparsi del suo patrimonio. Cosa che avverrà anche per la Gates Foundation, che da anni si occupa di beneficenza e che era stata pensata proprio dall’ex coppia.

Da dove è nata l’idea di Bill Gates di puntare tutto sul turismo

Come molti sapranno, a causa del Covid il settore del turismo si è trovato improvvisamente in crisi. Problema causato dalla chiusura prolungata di molti alberghi e dal diffondersi della variante Delta che ha spinto tanti turisti a cancellare le prenotazioni per le vacanze estive. E tutto senza riprogrammarle.

Dato emerso da un sondaggio dell’American Hotel & Lodging Association che ha fatto il punto sulle scelte che molti americani si sono trovati a fare in merito alle vacanze di quest’anno.

Un problema piuttosto grave che ha portato anche le migliori compagnie ad andare in crisi. Cosa che pertanto pone il nuovo investimento di Bill Gates come un effettivo tentativo di risollevare l’economia del settore alberghiero, puntando tutto sul dopo pandemia.