Lacci di Daniele Luchetti è stato il film che ha aperto la 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia: ecco la trama e il cast.

La 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia si è aperta con la proiezione di Lacci, film diretto da Daniele Luchetti che ha anche permesso a Linda Caridi di aggiudicarsi il Premio RB casting. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone: quella raccontata è una storia di un matrimonio in crisi, raccontata con una serie di flashback tra presente e passato. Un film duro che arriva nelle sale cinematografiche italiane giovedì 1 ottobre 2020: dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa pellicola.

Lacci: la trama del film

I protagonisti principali di Lacci sono Aldo e Vanda, una coppia sposata con due figli: Anna e Sandro. Aldo ha tradito la moglie con una collega più giovane, Lidia, con cui decidere di andare vive e ricominciare una nuova vita.

Alba Rohrwacher

Non cambia idea neanche dopo che Vanda ha tentato il suicidio ma decide di tornare a casa anni dopo per cercare di ricostruire una storia che i due figli hanno invece visto sgretolarsi subendone le conseguenze. Non tutti è come sembra, perché Lacci è anche una storia di menzogne e rancore.

Lacci: il cast del film

A interpretare i due protagonisti di Lacci, Aldo e Vanda, sono Luigi Lo Cascio e Alba Rohrwacher, nella loro versione da anziani a vestire i panni dei due personaggi sono invece Silvio Orlando e Laura Morante.

Linda Caridi è invece Lidia, la donna per cui Aldo decide di lasciare Vanda e ricominciare una nuova vita. Daniele Luchetti per la realizzazione del suo film ha poi potuto contare anche su altri attori di spessore del cinema italiano come Giovanna Mezzogiorno e Adriano Giannini, nei panni di Anna e Sandro da adulti.

Completano il cast Francesca De Sapio, Simona Tabasco, Antonella Monetti, Vito Vinci, Joshua Francesco e Luis Cerciello.