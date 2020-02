La vita promessa, ma quale America: la serie è girata tra la Puglia e l’est Europa!

La protagonista di La vita promessa è una donna siciliana che emigra negli Stati Uniti, ma le location della serie TV sono da tutt’altra parte.

Te la do io l’America non è solo il titolo della trasmissione che negli anni ’80 conduceva Beppe Grillo sulla Rai, ma è anche quello che avranno pensato Ricky Tognazzi e i produttori di La vita promessa scegliendo di riprodurre nell’est Europa le location degli Stati Uniti della serie Tv. Già, perché nonostante la fortunata fiction Rai abbia per protagonista una donna siciliana che emigra negli Stati Uniti, le location scelte per girare i vari episodi sono da tutt’altra parte: vediamo insieme quali sono le location de La vita promessa.

La vita promessa: le location

Gran parte delle scene delle varie puntate de La vita promessa sono girate in Puglia. Dal Gargano al Salento sono molte le località che hanno ospitato il regista Ricky Tognazzi, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori vari per registrare la fiction Rai.

Bari, Nardò, Giuliano di Leuca sono alcune delle principali città che hanno ospitato le riprese de La vita promessa, ma a queste bisogna aggiungere anche Monopoli e Taranto. Per trovare quella che invece viene presentata come New York bisogna invece viaggiare verso l’est Europa: a Sofia, in Bulgaria, ma nella seconda stagione anche in diverse città della Romania tra le quali la capitale Bucarest.

La vita promessa: il cast

La protagonista principale di La vita promessa, Carmela Carrizzo, è interpretata da Luisa Ranieri. L’attrice napoletana aveva raggiunto una grande notorietà nel 2001 grazie a Il principe e il pirata di Leonardo Pieraccioni: da quel momento la sua carriera è stata sempre più ricca di successi.

Nel cast de La vita promessa ci sono poi anche Thomas Trabacchi, Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Francesca Di Maggio, Vittorio Magazzù e Giuseppe Spata.

