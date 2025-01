La vita è bella: ecco le location del film di Roberto Benigni

Ecco quali sono le location di La vita è bella, il film diretto e interpretato da Roberto Benigni che racconta il dramma della Shoah.

La vita è bella è senza dubbio il film più celebre tra tutti quelli diretti e interpretati da Roberto Benigni. Uscito nel 1997, il film ha avuto un successo incredibile in tutto il mondo, venendo apprezzato dal pubblico e dalla critica, tanto da essere considerato uno dei migliori film sulla Shoah. La trama ruota intorno a Guido Orefice, un ebreo italiano che dopo essersi trasferito ad Arezzo si innamora di Dora.

I due si sposano e hanno un figlio: Giosuè. Nonostante la guerra e le leggi razziali la vita della famiglia sembra procedere bene fino a quando Guido e Giosuè non vengono catturati dai soldati nazisti per essere deportato in un campo di concentramento.

La vita è bella: i premi vinti

Come detto in precedenza, La vita è bella è stato molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica e lo dimostrano i tanti premi vinti dal film: ha trionfato in Italia ai David di Donatello, ai Nastri d’Argento e non solo.

Roberto Benigni Nicoletta Braschi – www.donnaglamour.it

Ma ha vinto molti premi anche all’estero tra cui spiccano i tre Premi Oscar: quello per il Miglior film in lingua straniera, per il Miglior attore protagonista (andato a Roberto Benigni) e quello per la Miglior colonna sonora). La pellicola ha ricevuto premi anche al Festival di Cannes, ai BAFTA e ha vinto anche il Premio César.

La vita è bella: le location del film

La vita è bella è stato girato interamente in Italia. La location principale è certamente il campo di concentramento dove i protagonisti vengono deportati, il lager è stato realizzato in una vecchia fabbrica dismessa a Papigno, comune della provincia di Terni.

La parte iniziale del film è stata invece girata principalmente in Toscana, tra Arezzo, Montevarchi, Castiglion Fiorentino e Cortona. Tra le location ci sono anche alcune località nel Lazio come Roma e Ronciglione, comune della provincia di Viterbo.